Bundesheer: SO viele Frauen machten Gesundheitscheck

Im vergangenen Jahr haben 449 Frauen im Rahmen der Eignungsprüfung beim Bundesheer einen Gesundheitscheck absolviert, der mit der Stellungsuntersuchung für Männer ident ist.

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2020 waren es noch 183. Die Zahl wuchs über die Jahre sukzessive an, 2023 nahmen bereits 334 Frauen an einer derartigen Untersuchung teil, wie aus einer Anfragebeantwortung von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) an die FPÖ hervorgeht.

Frauen unterliegen nicht der Wehrpflicht und damit auch nicht der Stellungspflicht. Falls sie sich jedoch für eine Ausbildung beim Heer entscheiden, werden sie zu einer Eignungsprüfung mit einer medizinischen Untersuchung eingeladen.

Die Regierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS hat sich im Regierungsprogramm den Ausbau der Stellungsstraße des Bundesheeres zur Gesundheitsstraße auch für Frauen zum Ziel gesetzt. Seit September 2025 befasst sich eine Arbeitsgruppe mit der Erstellung eines Konzepts zur Beurteilung des Potenzials der Stellungsstraßen.