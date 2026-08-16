Vision für Höhenrausch reloaded

Der Höhenrausch war einst Wahrzeichen von Linz.

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Linz. Der Linzer Neos-Gemeinderat Stefan Burgstaller hat auf Instagram Pläne für die Wiederbelebung für den Höhenrauschs präsentiert. In seiner Version werden Passage-Parkdeck, voestalpine Open Space und OK-Platz dabei zu einem zusammenhängenden Kultur- und Freizeitraum über den Dächern der Innenstadt. Auf Social Media kommt die Idee gut an. Burgstaller hat auch bereits mit der Oberösterreichischen Landeskultur Gmbh ein Gespräch geführt. "Dort hat man großes Interesse, die ehemaligen Höhenrausch-Dächer wieder kulturell zu nutzen. Und ein Detail fand ich besonders spannend: Der Verbindungssteg zwischen dem Passage Parkdeck und dem voestalpine Open Space wurde damals ganz bewusst stehen gelassen, in der Hoffnung, dass hier irgendwann wieder etwas entsteht." Das heiße für die Vision, der erste wichtige Player wäre grundsätzlich dabei. Jetzt gehe es darum auch jene an einen Tisch zu bekommen, denen die Parkdecks gehören und sie betreiben.

Bereits Antrag im Gemeinderat

Bereits im Februar 2025 brachte Burgstaller im Linzer Gemeinderat den pinken Antrag "Über den Dächern von Linz – Man bringe den Höhenrausch zurück" ein. Darin forderte er, die technische und finanzielle Machbarkeit eines neuen Dachprojekts zu prüfen und Gespräche mit der OÖ Landes-Kultur GmbH, den Eigentümern des Passage Einkaufszentrums und weiteren möglichen Partnern aufzunehmen. Der Antrag wurde einstimmig dem Ausschuss für Kultur und Tourismus zugewiesen. Seitdem herrscht ein "Schweigerausch". „Ein einstimmig zugewiesener Antrag darf nicht einfach in einer Schublade verschwinden", kämpft Burgstaller weiter um die Realsierung.



Den erste Höhenrausch, im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres Linz09, besuchten 270.000 Personen. Es war eine der erfolgreichsten Veranstaltungen des Kulturhauptstadtjahres, nach Publikum gemessen.