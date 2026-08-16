oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Autotreffen

Oldtimer parken direkt am Ufer neben Badenden

Ferrari, Rolls-Royce
© Christian Dorninger
Bei der Jubiläumsausgabe werden 1.000 Fahrzeuge erwartet.
OE24 auf Google bevorzugen

Beim zehnten Oldtimer- und Sportwagentreffen am Samstag, 22. August, werden am Puckinger See ab 9 Uhr hunderte historische Fahrzeuge, Sportwagen, Youngtimer, Traktoren und Motorräder erwartet. Bei optimalem Wetter rechnen die Organisatoren heuer mit rund 1.000 Fahrzeugen. Auch mehrerer Harley-Davidson-Clubs haben sich angekündigt. Drei Modellbauclubs präsentieren Modelle zu Wasser und zu Land.

Auch interessant

Legendäre Villa am Attersee wird verkauft

Ritter Sport muss Schoko mit grünen Pickerl überkleben

Karner trifft Asyl-Hardliner in Wien

Modellbau-Führerschein

Kinder können einige Lastwagenmodelle selbst steuern. Nachwuchsfahrer haben zudem die Möglichkeit, im Rahmen des Programms einen eigenen Modellbau-"Führerschein" zu machen. Veranstalter Christian Dorninger erzählt gerne von seinem Geschäftskontakten mit TV-Star Michael Manousakis von den "Steel Buddies".

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Oldtimer parken direkt am Ufer neben Badenden

20-Jähriger von mehreren Männern verprügelt

1:1! Lewandowski rettet Bayern vor Blamage gegen Union Berlin

Briggs crasht wieder mal Klitschko-Show

Femizidversuch in OÖ: Ex sticht auf Mutter ein

Bürgermeister-Kandidatin mit Wunsch zum 50-iger

Tsipras bildet Regierung um

Femizidversuch im OÖ: Verdächtiger stark alkoholisiert

Putin kommt nicht zum G20-Gipfel nach Bali

Ausgangssperre "umgangen": Frau führt Freund an der Leine