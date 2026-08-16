Oldtimer parken direkt am Ufer neben Badenden

Bei der Jubiläumsausgabe werden 1.000 Fahrzeuge erwartet.

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Beim zehnten Oldtimer- und Sportwagentreffen am Samstag, 22. August, werden am Puckinger See ab 9 Uhr hunderte historische Fahrzeuge, Sportwagen, Youngtimer, Traktoren und Motorräder erwartet. Bei optimalem Wetter rechnen die Organisatoren heuer mit rund 1.000 Fahrzeugen. Auch mehrerer Harley-Davidson-Clubs haben sich angekündigt. Drei Modellbauclubs präsentieren Modelle zu Wasser und zu Land.

Modellbau-Führerschein

Kinder können einige Lastwagenmodelle selbst steuern. Nachwuchsfahrer haben zudem die Möglichkeit, im Rahmen des Programms einen eigenen Modellbau-"Führerschein" zu machen. Veranstalter Christian Dorninger erzählt gerne von seinem Geschäftskontakten mit TV-Star Michael Manousakis von den "Steel Buddies".