Autotreffen
Oldtimer parken direkt am Ufer neben Badenden
Beim zehnten Oldtimer- und Sportwagentreffen am Samstag, 22. August, werden am Puckinger See ab 9 Uhr hunderte historische Fahrzeuge, Sportwagen, Youngtimer, Traktoren und Motorräder erwartet. Bei optimalem Wetter rechnen die Organisatoren heuer mit rund 1.000 Fahrzeugen. Auch mehrerer Harley-Davidson-Clubs haben sich angekündigt. Drei Modellbauclubs präsentieren Modelle zu Wasser und zu Land.
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Modellbau-Führerschein
Kinder können einige Lastwagenmodelle selbst steuern. Nachwuchsfahrer haben zudem die Möglichkeit, im Rahmen des Programms einen eigenen Modellbau-"Führerschein" zu machen. Veranstalter Christian Dorninger erzählt gerne von seinem Geschäftskontakten mit TV-Star Michael Manousakis von den "Steel Buddies".
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