Ritter Sport muss Schoko mit grünen Pickerl überkleben

Ritter Sport überklebt auf zahlreichen Verpackungen sein bisheriges Nachhaltigkeitsversprechen mit grünen Stickern. Der Schokoladenhersteller reagiert damit auf neue Richtlinien der Europäischen Union.

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Auf den Verpackungen prangt nun ein Aufkleber mit der Aufschrift "100 g". Hintergrund ist die EU-Verbraucherschutzrichtlinie EmpCo, die strenge Regeln für Werbeaussagen vorgibt. Um sogenanntes Greenwashing zu verhindern, dürfen Begriffe wie nachhaltig künftig nur noch unter strengen Nachweisen verwendet werden. Der deutsche Schokoladenhersteller stellt seine Packungen daher schrittweise auf den Hinweis um, dass kein Aroma zugesetzt wird. Um vorhandene Verpackungsfolien nicht wegwerfen zu müssen, werden die alten Schriftzüge vorübergehend überklebt. Wie das Nachrichtenportal "t-online" berichtet, hat die Aktion jedoch noch einen weiteren Zweck.

Reaktion auf Vorwürfe zu Mogelpackungen

Zuvor stand der Hersteller in der Kritik, weil eine leichtere Schokoladensorte in einer optisch fast identischen Verpackung verkauft wurde. Gegenüber "t-online" erklärte das Unternehmen zur aktuellen Sticker-Aktion: "Gleichzeitig können wir die Zeit des Übergangs nutzen und insbesondere bei der 100-g-Tafel nochmals verstärkt auf das Thema Grammatur hinweisen."

Verbraucherzentrale kritisiert Sorten von Ritter Sport

Im Frühjahr 2026 brachte Ritter Sport mehrere neue Produkte mit einem Inhalt von 75 Gramm auf den Markt. Die Verbraucherzentrale sah darin klare Hinweise auf Shrinkflation, da die neuen Sorten aus ihrer Sicht den bisherigen Produkten der "Kakao-Klasse" stark ähneln. Für die Kunden bestehe damit eine Verwechslungsgefahr. Bei einem Preis von meist 2,29 Euro entstehe so eine versteckte Preiserhöhung von über 33 Prozent. Ritter Sport betonte hingegen, dass es sich um eine komplett neue Produktgruppe mit neuem Format und neuen Rezepturen handele.