Peter Thiel kauft sich bei Öl-Imperium ein

Der Palantir-Mitgründer Peter Thiel ist bei einem der größten Ölkonzerne in Argentinien eingestiegen.

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Thiels Hedgefonds Thiel Macro LLC erwarb für rund 76 Millionen Dollar (65,70 Mio. Euro) einen Anteil von einem Prozent an Vista, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Vier Monate zuvor hatte sich der Tech-Milliardär mit dem argentinischen Präsidenten Javier Milei getroffen.

Vista ist in der Schieferformation Vaca Muerta aktiv, wo die weltweit zweitgrößten Schiefergas- und viertgrößten Ölreserven lagern. Der Konzern fördert derzeit 160.000 Barrel Öläquivalent pro Tag und hat seine Investitions- und Produktionsprognose für Vaca Muerta im Mai angehoben. Zudem will Präsident Milei die riesigen Freiflächen und das kalte Klima Patagoniens für den Bau von Rechenzentren nutzen.