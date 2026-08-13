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Neuer Store

Waterdrop kehrt ins Donauzentrum zurück

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Menschen jubeln vor dem neu eröffneten Waterdrop-Store im Donauzentrum Einkaufszentrum.
© waterdrop
Das Wiener Hydration-Unternehmen waterdrop® baut seine Präsenz in der Bundeshauptstadt weiter aus. Am 13. August hat im Westfield Donau Zentrum der insgesamt sechste Store der Marke in Österreich offiziell seine Pforten geöffnet.
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Für das Wiener Unternehmen ist die Neueröffnung im Westfield Donau Zentrum ein ganz besonderer Schritt. Der Standort hat für die Marke nämlich eine historische Bedeutung: Bereits von Dezember 2017 bis Mai 2020 war waterdrop® mit einem eigenen Kiosk in der Shopping-Mall vertreten.

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Nun kehrt die Hydration Brand an den stark frequentierten Einkaufsstandort zurück – allerdings mit deutlich mehr Fläche, einem erweiterten Sortiment und einem völlig neuen Store-Konzept.

Gerade bei den aktuellen sommerlichen Temperaturen rückt die ausreichende Flüssigkeitsversorgung wieder stark in den Fokus der Menschen. Der neue Store kommt damit genau zur richtigen Zeit. Kundinnen und Kunden haben vor Ort die Möglichkeit, die verschiedenen Geschmacksrichtungen und Produkte direkt auszuprobieren. Neben dem reinen Einkauf steht vor allem die persönliche Beratung durch das Team vor Ort im Mittelpunkt.

Das gesamte Sortiment an einem Ort

Im neu gestalteten Geschäft finden Besucher das vollständige Angebot des Unternehmens. Dazu zählen neben den bekannten zuckerfreien Microdrinks auch Microlyte- und Microenergy-Getränkewürfel sowie Zubehör wie die Explorer Thermo Tumbler, Glas- und Thermosflaschen.

Moderner Waterdrop-Store mit bunten Produkten und stilvoller Präsentation im Donauzentrum.
Der neue Waterdrop-Store hat im Donauzentrum eröffnet. © waterdrop

"Mit jedem neuen Standort möchten wir unserer Community die Möglichkeit geben, waterdrop® noch näher kennenzulernen. Das Donau Zentrum ist ein besonderer Standort für uns, da wir hier bereits in einer frühen Phase unserer Geschichte vertreten waren. Umso mehr freuen wir uns, jetzt mit einem eigenen Store zurückzukehren", erklärt Thomas Heimer, Country Director Österreich und Schweiz bei waterdrop®.

Sechs Personen stehen lachend vor dem Waterdrop-Store im Donauzentrum mit einem Banner.
© waterdrop

Mit dem sechsten Standort in Österreich unterstreicht die Marke ihren Wachstumskurs im heimischen Handel und setzt weiterhin auf die direkte Nähe zur Kundschaft in Wien.

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