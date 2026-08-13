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V-Club

Kärntner Kult-Disco ist pleite

Mehrere Jugendliche tanzen und feiern ausgelassen in einem Nachtclub mit buntem Licht.
© Getty Images
Über die bekannte Villacher Disco V-Club ist am Donnerstag ein Konkursverfahren über Eigenantrag am Landesgericht Klagenfurt eröffnet worden.
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15 Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer sowie rund 70 Gläubiger sind betroffen. Aktiva von 237.000 Euro stehen Passiva von 800.000 Euro gegenüber. Die Disco ist bereits geschlossen, eine Fortführung ist nicht beabsichtigt, teilte der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) in einer Aussendung mit.

Als Insolvenzursache wird angegeben, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den vergangenen Jahren für Betriebe der Freizeit- und Gastronomiebranche "nachhaltig verschlechtert" hätten. "Geänderte gesellschaftliche Gewohnheiten" und ein "zurückhaltendes Konsumverhalten" hätten zu sinkenden Umsätzen geführt.

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