Wasser-Krise
Dürre-Alarm: 400 Mio. Schaden im Marchfeld!
Im Zentrum des Kampfes gegen die Austrocknung steht der Marchfeldkanal. Ohne ihn würde eine der wichtigsten Agrarregionen Österreichs schlicht verdorren. Das Marchfeld gilt als klassisches Trockengebiet – und in diesem extremen Jahr entscheidet buchstäblich jeder Tropfen über die Ernte.
Grundwasser unter Druck
Unter dem Marchfeld liegt Österreichs größter zusammenhängender Grundwasserkörper. Geschäftsführer Franz Steiner warnt eindringlich: Das System müsse ein tiefes Absinken des Wasserspiegels verhindern, gerade jetzt in der Trockenperiode. Auch die Trinkwasserversorgung hängt an diesem fragilen Gleichgewicht.
Wasser-Krise bedroht Österreichs Kornkammer
Das Kompetenzzentrum Bewässerung in Deutsch-Wagram kämpft an vorderster Front. Seit der Gründung 2020 hat man bereits 180 Projekte begleitet – doch der Ansturm wird größer. Selbst Regionen, die früher nie Wassersorgen kannten, schlagen plötzlich Alarm.
Rettungsplan für den trockenen Osten
Steiner und sein Team beraten Landwirte über Speicherteiche und überregionale Wasserlösungen. Sogar Pumpleitungen in andere Trockengebiete werden durchdacht – ein gewaltiges Infrastrukturprojekt zeichnet sich ab.
Bauern kämpfen ums nackte Überleben
Die Dimension der Bedrohung macht Lorenz Mayr, designierter Präsident der Landwirtschaftskammer NÖ, unmissverständlich klar: Der trockene Osten Österreichs liefert zwei Drittel der heimischen Getreideproduktion und über 75 Prozent des Gemüses. Kippt hier die Versorgung, wackelt die Ernährungssicherheit des ganzen Landes.
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Bauern fordern sofortige Hilfe
Der Druck wächst, der Ruf nach dem Dürre-Hilfspaket wird lauter. Mayr fordert schnelle, zinsbezuschusste Dürrekredite – jetzt, sofort, ohne Verzögerung. Es geht um Futterzukauf für die Tiere und um Saatgut sowie Dünger für die kommende Saison.
Fazit: Die Dürre bedroht nicht nur einzelne Höfe, sondern die Versorgungssicherheit ganzer Regionen. Ohne rasche Investitionen und Hilfspakete drohen dem Marchfeld und dem trockenen Osten Österreichs dramatische Folgen.
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