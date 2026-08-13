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Forschungs-Zukunft

ISTA baut aus: Neuer Wirtschaftshof

Luftaufnahme des ISTA-Campus mit modernen Gebäuden und viel Grünfläche im Umland.
© ISTA
Klosterneuburg wächst weiter: Am ISTA-Campus ist am Mittwoch ein neuer Wirtschaftshof eröffnet worden. Auf 573 Quadratmetern entstehen Büros, Technikräume und eine flexibel nutzbare Halle – künftig das logistische Herzstück des Campus.
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ISTA-Präsident Martin Hetzer stellte klar: Am Campus arbeiten nicht nur Forscher, sondern auch Lehrlinge, Handwerker und Techniker. Ziel bleibt ein Wissenschaftsstandort von internationalem Rang.

Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) betonte, ein Wirtschaftshof klinge banal, sei aber essenziell – schließlich entstehe hier exzellente Grundlagenforschung mit international angesehenen Köpfen mitten in Niederösterreich.

„Wichtige Herzkammer"

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) nannte den Wirtschaftshof eine wichtige Herzkammer für den gesamten Campus.

Ausbau bis 2036

Der Wirtschaftshof ist Teil der dritten Ausbauphase. Nach dem Kindergarten im Vorjahr entsteht nun die Gebäudegruppe „Lab7". Bis 2036 sollen die Laborgebäude 8 und 9 folgen. Dann sollen rund 150 Forschungsgruppen und mehr als 2.000 Beschäftigte am Campus tätig sein.

Fazit: Der neue Wirtschaftshof markiert einen weiteren Baustein im langfristigen Wachstumsplan des ISTA – auf dem Weg zu einem der bedeutendsten Wissenschaftsstandorte Österreichs.

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