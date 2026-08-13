Traumkörper
Die Bikini-Show der Austro-Beautys
Ob am kristallklaren Mittelmeer oder auf luxuriösen Yachten: Wenn es um die perfekte Sommer-Bräune geht, zieht es Österreichs Schönheiten zu den edelsten Adressen Europas. Curvy-Model Nadine Mirada setzt ihre berühmten Kurven gekonnt im knappen Zweiteiler in Szene. Ex-Miss-Austria Amina Dagi und Katharina Nahlik nutzen die balearische Sonne für sexy Urlaubs-Schnappschüsse, die bei ihren Followern für schiere Begeisterung sorgen.
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Nicht weniger spektakulär geht es an der Côte d’Azur zu: In Saint-Tropez sorgt ORF-Kulturbotschafterin Leona König für kollektive Schnappatmung. Ihr orangefarbener Badeanzug im absoluten Hauch-von-Nichts-Look verdeckt gerade einmal das Nötigste und sprengt derzeit regelrecht das Netz.
Mausi Lugner in Bella Italia und Opern-Diva in den USA
In Italien zieht derweil Christina "Mausi" Lugner die Blicke auf sich: Die Society-Lady zeigt sich topfit und genießt die Auszeit auf Yacht-Partys und am Strand. Sogar Opern-Diva Anna Netrebko tauscht die große Festspielbühne immer wieder gegen das kühle Nass ein – und bewies bei ihren Abkühlungen im Bikini, dass Eleganz und Verführung perfekt zusammenpassen.
Dass die Bikini-Saison der heimischen VIPs schon vor einigen Wochen eingeläutet wurde, zeigte bereits Schlager-Star Melissa Naschenweng: Sie verzauberte ihre Community schon vor geraumer Zeit im blauen Einteiler an den Kärntner Badeseen.
Doch egal ob Heimaturlaub oder Jetset-Trip an die Küsten Europas – Österreichs Promi-Damen beweisen eindrucksvoll, dass sie genau wissen, wie man den Sommer stilvoll anheizt.
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