Die Bikini-Show der Austro-Beautys

Der Sommer zeigt sich aktuell von seiner heißen Seite – und Österreichs prominente Damenwelt tut alles dafür, die Temperaturen gefühlt noch weiter nach oben zu schrauben! Von Naschenweng über Netrebko bis hin zu König verzaubern die heimischen Promis ihre Fans derzeit mit freizügigen Grüßen.

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Ob am kristallklaren Mittelmeer oder auf luxuriösen Yachten: Wenn es um die perfekte Sommer-Bräune geht, zieht es Österreichs Schönheiten zu den edelsten Adressen Europas. Curvy-Model Nadine Mirada setzt ihre berühmten Kurven gekonnt im knappen Zweiteiler in Szene. Ex-Miss-Austria Amina Dagi und Katharina Nahlik nutzen die balearische Sonne für sexy Urlaubs-Schnappschüsse, die bei ihren Followern für schiere Begeisterung sorgen.

Amina Dagi und Katharina Nahlik feierten erst in Saint-Tropez und jetzt auf Ibiza. © Instagram

Nicht weniger spektakulär geht es an der Côte d’Azur zu: In Saint-Tropez sorgt ORF-Kulturbotschafterin Leona König für kollektive Schnappatmung. Ihr orangefarbener Badeanzug im absoluten Hauch-von-Nichts-Look verdeckt gerade einmal das Nötigste und sprengt derzeit regelrecht das Netz.

Leona König im ultra knappen Bikini © Instagram

Mausi Lugner in Bella Italia und Opern-Diva in den USA

In Italien zieht derweil Christina "Mausi" Lugner die Blicke auf sich: Die Society-Lady zeigt sich topfit und genießt die Auszeit auf Yacht-Partys und am Strand. Sogar Opern-Diva Anna Netrebko tauscht die große Festspielbühne immer wieder gegen das kühle Nass ein – und bewies bei ihren Abkühlungen im Bikini, dass Eleganz und Verführung perfekt zusammenpassen.

Ivana Ho genießt das Yacht-Leben. © Instagram

Dass die Bikini-Saison der heimischen VIPs schon vor einigen Wochen eingeläutet wurde, zeigte bereits Schlager-Star Melissa Naschenweng: Sie verzauberte ihre Community schon vor geraumer Zeit im blauen Einteiler an den Kärntner Badeseen.

Nadine Mirada setzt ihre Kurven an den Stränden dieser Welt in Szene. © Instagram

Doch egal ob Heimaturlaub oder Jetset-Trip an die Küsten Europas – Österreichs Promi-Damen beweisen eindrucksvoll, dass sie genau wissen, wie man den Sommer stilvoll anheizt.