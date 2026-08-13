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Hochkarätig

Adels-Treffen bei den Salzburger Festspielen

König und Königin von Schweden elegant gekleidet bei Ankunft am Festspielhaus Salzburg.
© FRANZ NEUMAYR
Die Salzburger Festspiele wurden in dieser Woche von höchstem Besuch aus dem Norden geadelt. Nachdem König Carl Gustaf und Königin Silvia von Schweden besuchten mehrere Vorstellungen. Sie waren aber nicht die einigen von Adelsgeschlecht.
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Es war zwar keine klassische Premiere, doch das Aufgebot vor dem Großen Festspielhaus stand einem großen Eröffnungsabend in nichts nach. Eine bunte Mischung aus Prominenz und spektakulären Abendroben machte die Ankunft zur Aufführung von "Carmen" – besetzt mit den Weltstars Asmik Grigorian und Jonathan Tetelmann – zu einem echten Spektakel.

Königspaar aus Schweden und eine Frau in Abendkleidung vor dem Festspielhaus bei den Salzburger Festspielen.
Silvia von Schweden und König Carl Gustaf von Schweden bei ihrer Ankunft beim Festspielhaus mit Festspielpräsidentin Kristina Hammer. © FRANZ NEUMAYR

Allen voran strahlten König Carl Gustaf und seine Gattin Königin Silvia. Die Monarchin verzauberte die wartenden Fans zum Abschluss ihres Salzburg-Besuchs in einem bodentiefen, eleganten Abendkleid in kräftigem Lila. Das schwedische Königspaar genoss die atemberaubende Kulisse sichtbar und bildete den unbestrittenen Höhepunkt des edlen Festspiel-Gasteingangs.

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Hochadel im Partnerlook und Dirndl-Duo

Neben den Schweden-Royals gab sich noch weitere prominente Aristokratie die Ehre: Prinz Leopold von Bayern erschien mit seiner Ehefrau Uschi, während Fürst Alexander Schaumburg-Lippe und seine Gattin, die Konzertpianistin Mahkameh, im abgestimmten Partnerlook für Aufsehen sorgten – sie in einer strahlend weißen Robe, er im eleganten weißen Smoking. Auch der deutsche Adelige Günther Graf Schulenburg reiste mit Ehefrau Veronique an, und der amerikanische Botschafter in Österreich, Art Fisher, mischte sich unter die hochkarätigen Festspielgäste.

Ein Paar in eleganter Abendgarderobe steht vor einem Gebäude in Salzburg.
Alexander Schaumburg-Lippe mit Ehefrau Mahkameh © FRANZ NEUMAYR

Für den modischen Hingucker des Abends abseits der Abendkleider sorgte ein heimisches Damen-Duo: Sportalm-Chefin Ulli Ehrlich und Filmproduzentin Susanne Porsche erschienen ganz im Sinne der österreichischen Tradition im Dirndl.

Zwei Frauen in rosa Dirndlkleidern lächeln auf einer Straße bei den Salzburger Festspielen.
Susanne Porsche und Ulli Ehrlich. © FRANZ NEUMAYR

Perfekt aufeinander abgestimmt präsentierten sich die beiden Freundinnen im rosa Partnerlook und rundeten den farbenfrohen VIP-Reigen in der Hofstallgasse stilvoll ab.

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