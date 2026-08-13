Traurig
"Keine Versöhnung": Das Familiendrama um Schlagerstar Hansi Hinterseer
Schon die Kindheit des Schlagerstars Hansi Hinterseer verlief alles andere als gewöhnlich. Seine Mutter musste die Familie früh verlassen, sein Vater Ernst – selbst gefeierter Ski-Olympiasieger von 1960 – war kaum präsent. Aufgewachsen ist der heute 72-Jährige bei seinen Großeltern. In Interviews fand Hinterseer in der Vergangenheit ehrliche Worte für seine Jugend: "Ich bin quasi ohne Eltern aufgewachsen."
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Funkstille-Drama
Obwohl die emotionale Distanz groß war, verband beide Männer über viele Jahre hinweg eine Leidenschaft: der alpine Skisport. In den 1970er-Jahren stürmte Hansi Hinterseer an die Weltspitze, holte sechs Weltcupsiege sowie Silber bei der WM 1974 in St. Moritz. Bei den ersten Karriereschritten stand ihm sein Vater Ernst als Trainer und Betreuer zur Seite. Hansi bezeichnete den heute 94-Jährigen sportlich stets als sein großes Vorbild.
Doch mit den Jahren zerbrach die fragile Beziehung zwischen Vater und Sohn vollends. Der Kontakt brach komplett ab – und eine Wiederannäherung scheint für immer ausgeschlossen.
Vater Ernst (94) sieht keine Hoffnung mehr
Gegenüber dem Magazin Meine Freizeit äußerte sich der 94-jährige Ernst Hinterseer ungewohnt offen und gewährt bittere Einblicke in das zerrüttete Verhältnis:
“"Ich habe leider kein gutes Verhältnis zu ihm. Das ist sehr traurig, aber das ist so."”
Ernst Hinterseer
An eine späte Versöhnung mit seinem berühmten Sohn glaubt der Ex-Olympiasieger nicht mehr. Während Hansi Hinterseer nach seiner Ski-Karriere 1994 als Sänger durchstartete und das Publikum begeistert, bleibt in seinem Privatleben eine tiefe, unheilbare Wunde zurück.
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