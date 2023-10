Hinterseer Senior: 'Hansi grüßt mich nicht einmal'

Trotz der Baby-News im Hause Hinterseer kehrt kein Frieden zwischen Hansi und seinem Vater Ernst ein

Schlager-Star Hansi Hinterseer (69) soll zum zweiten Mal Großvater geworden sein. Seine jüngere Tochter Laura habe mit ihrem Lebensgefährten Maximilian Rieger ein Baby bekommen, heißt es aus Kitzbühel-Kreisen. ÖSTERREICH versuchte den Moonboots-Fanatiker telefonisch zu erreichen - vergebens. Unter der Nummer seines Vaters Ernst Hinterseer (91) war aber dann doch jemand zu sprechen. Dessen Ehefrau Reingard nahm den Anruf entgegen. Auf die Baby-News angesprochen, antwortete sie nur: "Ernst wird dazu nichts mehr sagen können. Hansi grüßt ihn nicht einmal."

© Getty Images Hansi Hinterseer mit seiner Gattin Ramona und Tochter Laura ×

Hansi hat weder Kontakt zu seinem Vater, noch zu seiner Mutter

Weiters gab Frau Hinterseer zu verstehen: "Der Hansi hat keine Manieren." Mehr wollte sie zu dem anhaltenden Streit zwischen Vater und Sohn nicht sagen. Auch von seiner Mutter Josefine, die als junges Mädchen Dienstmagd am Hof der Hinterseers war, will Hansi nichts wissen. Zur Erinnerung: Josefine verliebte sich damals in den verheirateten Ernst, bekam zwei Kinder: Hansi und eine Tochter.

Ein uneheliches Kind in den 50er-Jahren war eine Schande, also musste sie den Hof verlassen. Heute wohnt Hansis Mutter in der Nähe von Ebreichsdorf (NÖ). Sie hofft nach all den Jahren immer noch auf eine Wiedervereinigung mit ihrem Sohn. Bei einer Autogrammstunde sei sie einmal stundenlang in der Schlange gestanden, nur um ihn zu sehen. Hansi habe ihr ins Gesicht geknallt: "Ich habe keine Mutter." Hansi wirft ihr vor, ihn als Kind im Stich gelassen zu haben. In Kitzbühel ist man sich jedoch sicher, dass sie verjagt wurde.

Die heile Welt, die Hansi besingt, könnte also nicht ferner von der Realität sein.