Nachwuchs im Hause Hinterseer?

Die Gerüchteküche brodelt in Kitzbühel - angeblich ist die Familie des Schlagerstars erneut größer geworden

Hansi Hinterseer ist seit Jahrzehnten der Lieblingsschwiegersohn der Nation. Er selbst hat zwei Töchter und ebenso zwei Schwiegersöhne. Seine Älteste, Jessica, machte Hansi bereits vor sieben Jahren erstmals zum Großvater. Damals verriet der Moonboots-Fan nur: "Ich bin Opa geworden. Das ist schön, das ist einfach schön und wir haben es daheim gemütlich." Bilder des Nachwuchses gab es keine und auch sonst verlor der Star kein Wort mehr über das Privatleben seiner Töchter.

© Getty Images Hansi Hinterseer mit seiner Gattin Ramona und Tochter Laura ×

Jetzt wird gemunkelt, dass Hinterseer erneut Großvater geworden sein soll. Seine jüngere Tochter Laura habe ein Baby mit ihrem Lebensgefährten Maximilian bekommen. Doch auch sie wird keine Bilder ihres Nachwuchses an die Öffentlichkeit bringen. Schließlich lebten die Frauen des Hinterseer-Clans immer abseits des Rampenlichts. Nur zu seltenen Anlässen, wie dem Hahnenkammrennen in Kitzbühel zeigten sie sich an der Seite des berühmten Vaters. Der Hans im Familienglück!