× Helene Fischer: Tourpause bis 2025

Zum Finale ihrer Rekord Tournee kamen Helene Fischer die Tränen. Jetzt steht noch die Weihnachts-Show am Programm. Dann gibt's eine lange Konzert-Pause. Auch wegen der EURO.

Am Samstag lieferte Helene Fischer in Frankfurt das letzte Konzert ihrer atemberaubende Tournee „Rausch“: Mit großen Emotionen. Als ihr beim Finale Tourneeveranstalter Marek Lieberberg Blumen überreichte kamen Helene die Tränen. Zum Glück liefen die Kameras mit. Helene hat nämlich die letzten beide Konzerte ihrer Rekord-Tournee vor insgesamt 800.000 Besucher für eine DVD mit geschnitten. Mit fast doppelte Einsatz. Die Songs "Wenn alles durchdreht", "Never Enough" und auch der atemberaubende Liebes Stunt mit ihrem Ehemann Thomas Seitel zu "Hand in Hand" mussten in Frankfurt für die Aufzeichnungen ein zweites Mal aufgeführt werden.

© Privat ×

© ZDF ×

Am 1. und 2. Dezember zeichnet Helene Fischer dann in Düsseldorf ihre Weihnachts-Show auf mit der sie nach vier jähriger Pause am 25. Dezember auch wieder durch das ORF-Programm fegt. Dann steht eine längere Auszeit am Programm. „Ich werde mich jetzt für einige Zeit zurückziehen,“ erklärte sie die anstehende Pause ja auch schon beim Tour-Finale. Eine oft spekulierte Open Air Zugabe für 2024 fällt aus. Auch wegen der EURO. Die größten Deutschen Stadion sind ja deshalb blockiert. 2025, rechtzeitig zum 20-jährigen Bühnen-Jubiläum, will Helene dann aber auch wieder live loslegen. Entweder mit einer Stadien-Show oder eine neuen spektakulären Hallen-Produktion.