Helene Fischer: Weihnachtsshow wird Anfang Dezember aufgezeichnet

Nach vier Jahren Pause kommt am 25. 12. die Helene Fischer Show zurück ins TV. Die Aufzeichnungen steigen am 1. und 2. Dezember in Düsseldorf. Ab Dienstag gibt‘s die Tickets.

oe24-Leser wissen es seit Dienstag. Am Mittwoch hat es dann auch der ORF bestätigt und jetzt gibt's die letzten Details: Helene Fischer bringt am 25. Dezemeber um 20.15 Uhr ihre Helene Fischer Show wieder ins TV. Die Aufzeichnungen dafür gehen am 1. und 2. Dezember vor Publikum in der Düsseldorfer Messe über die Bühne. Der Vorverkauf dafür startet am 6. September, dem Tag ihres zweiten von insgesamt fünf Wien-Konzerten. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Helene Fischer (@helenefischer) Nächste Woche fünf mal live in Wien Die Helene Fischer Show bildet Höhepunkt und Abschluss eines beispiellosen Jahres und wird am 25. Dezember um 20.15 Uhr von ZDF, ORF und SRF ausgestrahlt. . Die Ausnahmekünstlerin und Entertainerin begeistert mit ihrer aktuellen Tour mehr als 750.000 Zuschauer bei 71 Arena Konzerten Abend für Abend mit einer atemberaubenden Performance. Zwischen Dienstag (5. September)und Sonntag (10.September) fegt sie damit auch fünf Mal durch die Wiener Stadthalle. Die letzten Restkarten gib es bei ticket24.at