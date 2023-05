Helene Fischer ist eine deutsche Schlagersängerin. Sie gehört zu den erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands.

Fischer wurde im sibirischen Krasnojarsk geboren, im Alter von vier Jahren zog sie mit ihrer Familie nach Rheinland-Pfalz.

Werdegang

Helene Fischer absolvierte die Stage & Musical School in Frankfurt am Main. Sie trat unter anderem in der Rocky Horror Show am Staatstheater Darmstadt und in Fifty-Fifty im Volkstheater Frankfurt auf.

Ihre Mutter, Maria Fischer, sendete 2004 eine Demo-CD mit dem Gesang von Helene Fischer an den Künstlermanager Uwe Kanthak, welcher Kontakt mit dem Produzenten Jean Frankfurter aufnahm. Daraufhin erhielt Fischer einen Plattenvertrag.

Helene Fischer’s Alben

Ihr erstes Album erschien im Februar 2006 und trägt den Namen ‚Von hier bis unendlich‘. 2007 folgte das Album ‚So nah wie du‘ und 2008 ‚Zaubermond‘. 2009 veröffentlichte Helene Fischer ‚So wie ich bin‘; 2011 folgte ‚Für einen Tag‘. Weitere Alben tragen die Namen ‚Farbenspiel‘, ‚Helene Fischer‘, und ‚Rausch‘.

Auszeichnungen

Helene Fischer wurde bisher mit siebzehn Echos, drei Bambis, acht Goldenen Hennen und zwei goldenen Kameras ausgezeichnet.