Take That: Von Gottschalk nach Österreich

Konzerthighlight in Oberösterreich. Am 4. Juli spielen Take That mit der neuen CD „This Life“ und allen Hits vor der Burg Clam auf.

Am Samstag versüßten Take That den Gottschalk-Abschied bei „Wetten, dass..?“ –Zuckerwatte inklusive. Am 4. Juli kommen Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen endlich wieder nach Österreich. Mit der neuen, soeben veröffentlichten CD „This Life“ spielt man auf der Burg Clam auf.



Ein Hitfeuerwerk ist garantiert. Neben den neuen Songs stehen auch alle Klassiker – von „Back for Good“ über „Never Forget“ bis "The Flood" am Programm. Robbie Williams und auch Jason Orange, der 2014 ausstieg, sind leider nicht dabei.

Take That, 1990 in Manchester gegründet, zählen zu den erfolgreichste Boybands aller Zeiten: über 50 Millionen verkaufte Tonträger und 8 Nummer-eins-Hits.