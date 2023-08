Robbie Williams rockte wieder mit Mark Owen

Halbe Take-That-Reunion am königlichen Gelände von Sandringham. Robbie Williams holte Mark Owen zum Duett auf die Bühne.

1995 stieg er bei Take That aus. 2010 kehrte für die CD „Progress“ und eine 35 Konzerte umfassende und 180 Millionen Dollar lukrierende Europa-Tournee kurzfristig wieder zurück, um sich mit Take The Crown (2012) doch weiter der Solo-Karriere zu widmen. Jetzt rockte Robbie Williams endlich wieder mit seinem Take-That-Kumpel Mark Owen. Überraschungs-Duett in England.

Duett. Am Samstag holte Robbie bei seiner Hit-Show „XXV“ am royalen Landsitz des Sandringham Estate zur Freude von 20.000 Fans Mark für das Duett „Greatest Day“ auf die Bühne. Der erste gemeinsame Auftritt seit 6 Jahren! Bei Robbies Live-Premiere der „Heavy Entertainment Show“ 2017 in London waren auch Gary Barlow und Howard Donald mit dabei. Jetzt blieb das Owen-Duett freilich eine einmalige Sache. Bei Robbies Zusatz-Konzert am Sonntag gab es leider keinen Gastauftritt.