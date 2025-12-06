Alles zu oe24VIP
Katy Perry
© Instagram

Gemeinsame Reise

Katy Perry & Trudeau auf Kuschelkurs: Romantisches Pärchen-Posting aus dem Urlaub

06.12.25, 19:55
Teilen

US-Sängerin Katy Perry (41) zeigt sich in einer romantischen Beziehung mit Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau (53) auf Instagram. Der Popstar veröffentlichte am Samstag mehrere Fotos und Videos, auf dem das Paar gemeinsam in Japan zu sehen ist.

In einem Clip schaut Trudeau lächelnd zu, wie Perry ein Stück Sushi verspeist. Auf einem Foto in der Natur strahlen beide Wange an Wange in die Kamera.


© Instagram

Perry, die im Rahmen ihrer laufenden Konzerttour in Tokio auftrat, versah das Posting unter anderem mit einem roten Herz-Emoji.

Perry und Trudeau hatten vor wenigen Tagen gemeinsam den früheren japanischen Premierminister Fumio Kishida besucht. "Der frühere kanadische Premierminister Justin Trudeau hat mit seiner Partnerin Japan besucht und mich und meine Ehefrau zum Mittagessen getroffen", schrieb Kishida auf der Online-Plattform X zu einem Foto, das alle vier vor einem Weihnachtsbaum zeigt. "Schön, dich zu sehen", antwortete Trudeau. "Katy und ich haben uns so gefreut, mit dir und Yuko zusammensitzen zu können."


© Instagram

Spekulationen über Paarbeziehung seit Monaten

Schon seit Monaten gibt es Spekulationen, dass Trudeau und Perry ein Paar sind. Immer wieder waren gemeinsame Fotos und Videos aufgetaucht, unter anderem von einem Restaurantbesuch in Montreal und händchenhaltend in Paris.

Trudeau, der im März als kanadischer Regierungschef abtrat, und seine Frau Sophie Grégoire hatten 2023 nach rund 18 Jahren Ehe ihre Trennung bekanntgegeben. Sie haben drei Kinder. Perry ("I Kissed a Girl") war zuvor mit dem britischen Schauspieler Orlando Bloom zusammen, sie haben eine Tochter.

