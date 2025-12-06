Vor letztem Auftritt: Thomas Gottschalk mit emotionaler Abschieds-Botschaft

Thomas Gottschalk hat sich in einem persönlichen Video an seine Fans gewandt und versichert, dass er seine Krebserkrankung mit positiver Einstellung angeht. Kurz vor seiner Abschiedsshow bedankt er sich für die vielen Genesungswünsche und teilt seine Weihnachtsbotschaft.

In einem sehr persönlichen Video, das er am Samstagmorgen veröffentlichte, wendet sich Thomas Gottschalk an seine Fans.

Der 74-jährige Entertainer, der erst vor wenigen Tagen seine Krebserkrankung öffentlich gemacht hatte, versicherte seinen Anhängern, dass es ihm trotz der Diagnose gut gehe. „Macht euch bitte um mich keine Sorgen. Ihr wisst, dass ich die Dinge positiv angehe. Das tue ich auch in diesem Fall“, sagte Gottschalk in dem Video, das viele seiner Fans sehr berührte.

Krebserkrankung und Abschiedsshow

Thomas Gottschalk kämpft derzeit gegen einen seltenen bösartigen Tumor in Harnleiter und Blase. Doch trotz der Diagnose zeigt er sich in guter Stimmung und voller Zuversicht.

Das Video endet mit einem herzlichen Weihnachtsgruß: „In diesem Sinne wünsche ich euch frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Euer Thomas.“ Viele seiner Fans reagierten emotional auf seine Nachricht und sendeten ihm zahlreiche Genesungswünsche.

Vorfreude auf den letzten Auftritt

Seine Abschiedsshow, die an diesem Samstagabend stattfinden wird, sorgt ebenfalls für viel Vorfreude. Viele Fans kommentierten Gottschalks Video mit emotionalen Botschaften.

Ein Nutzer schrieb: „Du bist der größte Showmaster Deutschlands, da kam nie einer ran. Ich wünsche dir eine tolle letzte Sendung und gesundheitlich alles Gute: Die da oben haben ja schon einen Gott, dann können sie einen Gottschalk noch lange hier unten lassen.“