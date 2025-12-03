RTL-Hammer: Nach Gottschalk gehen auch Jauch und Schöneberger

Ein Schock für viele TV-Fans: Nach Gottschalks Krebs-Offenbarung verliert RTL gleich drei seiner beliebtesten Gesichter. Neben Thomas Gottschalk verlassen auch Günther Jauch und Barbara Schöneberger die Show.

Bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ steht ein großer Abschied bevor – und zwar größer als bisher gedacht. Nicht nur Thomas Gottschalk (75) verlässt nach seiner Krebsdiagnose die Showbühne. RTL bestätigte nun: Auch Günther Jauch (69) und Barbara Schöneberger (51) werden die Sendung verlassen.

Die finale Ausgabe mit dem Kult-Trio läuft am Samstag, 6. Dezember, um 20:15 Uhr bei RTL und auf RTL+. Damit endet nach sieben Jahren und 48 Folgen eine Ära, die das deutsche Fernsehen geprägt hat.





Ein letztes Mal gemeinsam auf der Bühne

Dass Gottschalk am Samstag seinen TV-Abschied feiern wird, war bekannt. Nun ist klar, dass Jauch und Schöneberger an seiner Seite stehen werden – ganz auf seinen eigenen Wunsch hin.

„Auf ausdrücklichen Wunsch von Thomas Gottschalk wird er gemeinsam mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch noch einmal Seite an Seite mit dem Publikum einen unterhaltsamen Abschiedsabend von der großen Showbühne feiern“, teilte RTL mit. Erst am vergangenen Sonntag hatte Gottschalk seine schwere Krebserkrankung öffentlich gemacht.

Dank und bewegende Worte

Der Sender würdigt Gottschalks jahrzehntelanges Engagement und seine prägende Rolle: Er habe Fernsehen „mit seiner unnachahmlichen Art“ gestaltet. Und auch das Dreiergespann selbst wird noch einmal geehrt – für Humor, Spontanität und unvergleichliches Zusammenspiel, das der Show ihren ganz eigenen Charakter verliehen hat.

Besonders rührend: Moderator Wolfgang Lippert, langjähriger Weggefährte Gottschalks, sendet ihm Worte der Stärke und wünscht „Zuversicht“ für die kommende Zeit.