Thomas Gottschalk "Wetten, dass..?"
© Getty

In RTL-Show

Trotz Krebserkrankung: Gottschalk wird am Samstag auftreten

01.12.25, 12:02
Laut deutschen Medien wird Fernsehmoderator Thomas Gottschalk trotz seiner Krebserkrankung am Samstag bei einer RTL-Show auftreten.

Laut "focus online" sagt ein RTL-Sprecher, dass die Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" am kommenden Samstag, den 6. Dezember um 20.15 Uhr, wie geplant stattfinden werde. "Auf ausdrücklichen Wunsch von Thomas Gottschalk wird er gemeinsam mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch noch einmal Seite an Seite mit dem Publikum einen unterhaltsamen Abschiedsabend von der großen Showbühne feiern", zitiert das Portal den Sprecher des Senders. Laut "RTL" online werde die Sendung zeitversetzt ausgestrahlt. Dem Sender zufolge unterstützen auch Günther Jauch und Barbara Schöneberger "diesen Weg mit voller Überzeugung und stehen Thomas Gottschalk mit großem Respekt und echter Vorfreude zur Seite".

Der bekannte deutsche Fernsehmoderator Thomas Gottschalk hatte gestern gemeinsam mit seiner Ehefrau Karina seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Der 75-Jährige sagte in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung: "Ich glaube, es wird Zeit, dass wir die Karten auf den Tisch legen. Ich habe Krebs." Er sagte: "Ich kann nicht mehr auftreten. Ich muss gesund werden."

In dem Interview mit der "Bild" berichtet Gottschalks Ehefrau Karina, dass ihr Mann knapp vier Monate zuvor eine schwere, komplizierte Krebsoperation hatte.

