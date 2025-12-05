Gottschalk: Emotionaler TV-Abschied als "Gast" nach Krebs-Schock

Thomas Gottschalk steht bei seiner letzten RTL-Show am Samstag nur als Gast im Rampenlicht. Wer die Moderation übernimmt, ist noch unklar und sorgt für Spekulationen unter den Fans.

Am Samstagabend, 6. Dezember, erlebt Thomas Gottschalk (75) seinen letzten großen TV-Auftritt bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“. Für den Entertainer, der in den vergangenen Monaten zweimal operiert und bestrahlt wurde, wird es eine besondere Ausgabe. RTL-Programmchefin Inga Leschek kündigte an: "Es wird eine großartige Party für ihn, auf die er als Gast kommt und alles genießen kann."

Aufgrund seiner Krebserkrankung wird Gottschalk an diesem Abend „nicht arbeiten“. Seine Kollegen Barbara Schöneberger (51) und Günther Jauch (69) unterstützen ihn beim Abschied. Auch für Schöneberger und Jauch ist des die letzte "Denn sie wissen nicht, was passiert"-Show.

Gottschalk-Ersatz

Fans fragen sich jetzt, wer Gottschalks Moderation übernimmt. RTL gibt dazu keine Informationen preis. Ein Sprecher erklärte: "Man muss sich überraschen lassen." Oliver Pocher (47) stand bereits 2022 als Ersatz bereit, Giovanni Zarrella (47) war damals angefragt, konnte aber wegen Corona nicht. Michelle Hunziker (48), Sonja Zietlow (57) oder Joachim Llambi (61) wären ebenfalls denkbar. Ein TV-Knaller wäre Stefan Raab (59), der aktuell bei RTL mehrere Shows präsentiert. Wer letztlich einspringt, bleibt abzuwarten.

Krebs-Diagnose

Erst kürzlich berichtete er zusammen mit seiner Frau Karina Gottschalk über die Diagnose und die Folgen. Karina Gottschalk dazu: "Thomas hatte vor knapp vier Monaten eine schwere, komplizierte Krebsoperation. Die Diagnose war heftig. Epitheloides Angiosarkom. Ein seltener, bösartiger Tumor, der von den Zellen der Blutgefäße ausgeht. Thomas wurde sofort operiert. Sie mussten sowohl einen Teil der Harnleiter als auch von der Blase wegnehmen." Anschließend musste Thomas erneut operiert werden, weil mehr Gewebe betroffen war als zunächst vermutet.

Bis heute nimmt Gottschalk starke Schmerzmittel und Opiate ein und muss alle acht bis zwölf Wochen zur Untersuchung. Nach seinem TV-Abschied will er eine Pause machen und sich um seine Gesundheit kümmern. Der TV-Dino spricht von mindestens einem Jahr Pause. Ob es danach ein TV-Comeback für den 75-Jährigen geben kann, lässt er offen.