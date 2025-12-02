Gottschalk-Sohn Roman nach Krebs-Bekanntgabe: "Bin stolz auf meinen Vater"

Vor zwei Tagen wurde die Krebs-Erkrankung vom Show-Titan Thomas Gottschalk bekannt. Nun meldet sich sein ältester Sohn Roman dazu bei Instagram.
Der ehemalige "Wetten, dass ...?"-Moderator leidet an einer aggressiven Krebsform. Obwohl er schwere Operationen hinter sich hat, will er nicht kürzertreten. Er sagte: "Das war rückblickend wohl mein größter Fehler."
Sein Sohn Roman, der aus der Ehe mit Thea Gottschalk (79) stammt, lobte seinen Vater wegen der Veröffentlichung seiner Krebsdiagnose. In einer Instagram-Story schrieb er: "Ich bin stolz auf meinen Vater, dass er seine Krebsdiagnose ins Öffentliche gebracht hat. Ich weiß, das war nicht leicht für ihn."
Roman lebt in Rancho Santa Fe bei San Diego (Kalifornien) mit seiner Frau Melissa und ihrem gemeinsamen Sohn Sebastian. Auch Melissa meldete sich in den sozialen Medien. Sie postete: "Vielen Dank an alle, die sich gemeldet haben, und für die lieben Worte."