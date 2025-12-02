Alles zu oe24VIP
Gottschalk
© Getty Images

Sorge um TV-Legende

Gottschalk-Sohn Roman nach Krebs-Bekanntgabe: "Bin stolz auf meinen Vater"

02.12.25, 23:26
Teilen

Vor zwei Tagen wurde die Krebs-Erkrankung vom Show-Titan Thomas Gottschalk bekannt. Nun meldet sich sein ältester Sohn Roman dazu bei Instagram.

Der ehemalige "Wetten, dass ...?"-Moderator leidet an einer aggressiven Krebsform. Obwohl er schwere Operationen hinter sich hat, will er nicht kürzertreten. Er sagte: "Das war rückblickend wohl mein größter Fehler."

Sein Sohn Roman, der aus der Ehe mit Thea Gottschalk (79) stammt, lobte seinen Vater wegen der Veröffentlichung seiner Krebsdiagnose. In einer Instagram-Story schrieb er: "Ich bin stolz auf meinen Vater, dass er seine Krebsdiagnose ins Öffentliche gebracht hat. Ich weiß, das war nicht leicht für ihn."

gottschalk
© Instagram/ roman_gottschalk

Roman lebt in Rancho Santa Fe bei San Diego (Kalifornien) mit seiner Frau Melissa und ihrem gemeinsamen Sohn Sebastian. Auch Melissa meldete sich in den sozialen Medien. Sie postete: "Vielen Dank an alle, die sich gemeldet haben, und für die lieben Worte."

