Final-Aufstellung steht! Mit dieser U17-Elf will Österreich WM-Geschichte schreiben

In wenigen Augenblicken ist es soweit: Österreichs Wunderteam greift im Finale gegen Portugal (17 Uhr/live auf ORF 1 & Sky) nach der ersten rot-weiß-roten WM-Krone. Und mit genau dieser Startelf wollen die Youngsters den größten Moment der heimischen Fußballgeschichte wahr machen.

Der Tag der Tage ist da! Nur noch ein Sieg trennt die ÖFB-U17 im großen WM-Finale gegen Portugal (ab 17 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) vom Aufstieg in den rot-weiß-roten Fußballolymp – und von etwas, das vor ihnen noch keiner geschafft hat. Erstmals überhaupt steht eine österreichische Auswahl in einem WM-Endspiel.

Diese Elf soll Portugal knacken

Bisher reichte das höchste der Gefühle bis ins Halbfinale: 1954 wurde das A-Team Dritter, 2007 landete die U20 nach einem starken Turnier auf Platz vier. Doch diese Generation hat die Tür zur Geschichte eingerannt. Und damit das Märchen auch ein Happy End bekommt, schickt Teamchef Hermann Stadler folgende Startelf in den Kampf um die WM-Krone.

Österreich: Posch - Feldinger, Pokorny, Ndukwe, Hofmann - Werner, Markovic - Deshisku, Werner, Moser - Jozepovic

Portugal: Cunha - Banjaqui, Chelmik, Furtado, Neto - Quintas, Lima - Cunha, Cabral, Mide, Manuel

Auffällig: Stadler setzt voll auf das Erfolgsrezept der vergangenen Wochen – und bekommt seinen Abwehr-Monsterblock zurück. Ifeanyi Ndukwe, im Halbfinale noch gesperrt, kehrt zurück und soll erneut der Fels in der Brandung sein. Mit seinen 1,98 Metern ist er der Boss, an dem sich Gegner in Katar bislang reihenweise die Zähne ausgebissen haben. 79 Prozent gewonnene Defensivduelle, nur ein Gegentor mit ihm auf dem Platz – Werte, die ihn längst zum „neuen Alaba“ machen. Austria-Eigenbau, Vertrag bis 2028, im Sommer zu den Profis hochgezogen, bereits neunmal im Kader:

Auch am Rest der Startelf schraubt Stadler nicht: Goalgetter Johannes Moser, heiß auf die Torjägerkrone, bleibt vorne gesetzt. Vasilije Markovic dirigiert das Zentrum, Hasan Deshishku und Nicolas Jozepovic bringen über die Flügel das nötige Tempo und Wucht ins Spiel.