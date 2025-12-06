Karina Gottschalk: "Ich bin an der Diagnose fast zerbrochen!“

„Ich bin an der Diagnose fast zerbrochen!“ Mit diesen Worten macht Karina Gottschalk deutlich, welch schwere Zeiten TV-Star Thomas Gottschalk und seine Ehefrau durchleben. Er sagt: „Karina hat mein Leben gerettet.“

Es war Anfang Juli dieses Jahres. „Thomas wurde zusehends stiller und blasser und musste öfter zur Toilette. So kannte ich ihn nicht. Ich bemerkte auch, dass er sich nicht mehr so doll bewegen wollte. Er war anders als sonst“, erzählt Karina Gottschalk (63) im Interview mit der deutschen „Bild“-Zeitung, in der das prominente Paar am letzten Wochenende die Bombe platzen ließ: Thomas Gottschalk hat Krebs.

Nachdem seine Ehefrau ihn zum Arzt förmlich „geschoben“ hatte, wurde bei dem 75-jährigen Entertainer ein seltener Tumor, ein sogenanntes epitheloides Angiosarkom, das aus Zellen der Blutgefäße entsteht, entdeckt.

Zusammenhalt rettet Thomas Gottschalk das Leben

In einer siebenstündigen Operation und einem weiteren Eingriff vier Tage später musste dem TV-Star ein Teil des Harnleiters sowie die Blase entfernt werden. Nach 33 Bestrahlungen „zittern wir weiter“, wie Karina der „Bild“ sagt. „In zwei Monaten muss Thomas ins MRT. Da zittern wir hundertprozentig. Wie alle anderen Krebspatienten auch. Aber wir hoffen und bleiben positiv.“

© Getty Images

Ihr Zusammenhalt hat Thomas Gottschalk nicht nur das Leben gerettet („Wenn wir ein halbes Jahr gewartet hätten… ich weiß gar nicht, ob Thomas heute noch am Leben wäre.“), sondern dem beliebten deutschen Entertainer auch durch die schwerste Zeit seiner beruflichen Karriere geholfen. Denn – trauriger – Fakt ist: seine öffentlichen Auftritte im Rahmen der Bambi-Verleihung und zuletzt in Kitzbühel bei der Romy-Gala bescherten Gottschalk herbe Kritik, Shitstorms und Häme.

Schwere Zeiten

Während niemand etwas von seiner Krankheit ahnte, wollte der Showmaster unbedingt seinen beruflichen Verpflichtungen nachgehen. „Dann wäre noch mehr Häme über mich hereingebrochen. Außerdem bin ich alte Schule und erfülle meine Verpflichtungen“, erklärt Thomas Gottschalk seine Verwirrtheit unter dem sichtlich starken Einfluss der Medikamente.

© Getty Images

Rückblickend sieht er das als Fehler. Die Wirkung der Medikamente, die Erschöpfung und die Krankheit führten zu Auftritten, die Fans und die Öffentlichkeit verwirrten — ohne dass sie von seinem Kampf gegen den Krebs wussten. Karina reagierte mit Erschütterung und Wut - nicht nur auf die Krankheit, sondern vor allem auch auf die Öffentlichkeit, die getuschelt, gelästert und verurteilt hatte.

"Uns geht es nicht gut"

„Das war für mich die Hölle! Am liebsten hätte ich jeden angeschrien: Nein, es geht uns nicht gut. Vor allem Thomas geht es nicht gut. Er ist schwer krank!“, so die 63-Jährige, die im August 2024 Thomas Gottschalk heiratete. Die Entscheidung, schließlich doch öffentlich über die Erkrankung zu sprechen, traf das Paar am letzten Sonntag – wie all ihre Entscheidungen – gemeinsam. „Ich glaube, es wird Zeit, dass wir die Karten auf den Tisch legen. Ich habe Krebs“, so Thomas Gottschalk im Gespräch mit der Journalistin seines Vertrauens, Tanja May.

Hoffnung teilen

Der Mann, der jahrzehntelang für Leichtigkeit und Lachfalten stand, spricht plötzlich offen über Angst, Müdigkeit, Kontrollverlust. Und das Ende seiner Karriere: „Ich kann nicht mehr auftreten. Ich muss gesund werden.“ Die Kämpferin an seiner Seite ist und bleibt Karina. „Ich bin an Thomas’ Diagnose fast zerbrochen“, aber jetzt habe sie die Einstellung ihres Ehemannes „auch auf eine positive Ebene gebracht“. „Das schaffen wir schon“, ist dieser zuversichtlich. Auch wenn der Weg nicht klar und keineswegs einfach ist — die Krankheit bleibt aggressiv. Die Kontrollen, die Therapie, das Leben mit der Angst... all das teilen Karina und Thomas Gottschalk jetzt. Vor allem aber die Hoffnung.