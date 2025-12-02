Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 31.800 aktien down -0.31% Andritz AG 61.75 aktien down -1.44% BAWAG Group AG 117.40 aktien up +1.12% CA Immobilien Anlagen AG 24.200 aktien down -0.33% CPI Europe AG 15.400 aktien down -0.65% DO & CO Aktiengesellschaft 186.80 aktien down -2.61% EVN AG 27.200 aktien up +0.55% Erste Group Bank AG 97.00 aktien up +3.19% Lenzing AG 23.800 aktien equal +0% OMV AG 48.280 aktien down -0.49% Oesterreichische Post AG 30.700 aktien up +0.16% PORR AG 31.650 aktien up +0.32% Raiffeisen Bank Internat. AG 35.840 aktien up +0.28% SBO AG 27.750 aktien down -1.6% STRABAG SE 77.50 aktien up +0.39% UNIQA Insurance Group AG 14.980 aktien up +0.67% VERBUND AG Kat. A 63.60 aktien up +0.08% VIENNA INSURANCE GROUP AG 49.050 aktien equal +0% Wienerberger AG 29.880 aktien down -0.53% voestalpine AG 37.400 aktien down -0.9%
  1. oe24.at
  2. Business
Post-Pakete
© APA/HANS KLAUS TECHT

Weihnachtsgeschäft

Cyber Week brachte Paketrekord bei der Post

02.12.25, 13:25
Teilen

Post AG erwartet im Dezember 20 Millionen Pakete

Für die einen ist es die konsumfreudigste Zeit des Jahres, für andere das Monat des krummen Rückens: Das Weihnachtsgeschäft samt der zurückliegenden Cyber Week hat den Paketzustellern der Post bereits den ersten Rekord gebracht: Am 1. Dezember wurde mit rund 1,6 Millionen Paketen der Tagesrekord des heurigen Jahres erzielt, teilte die Post AG am Dienstag mit. Mehrere Tage in Folge wurden nun über eine Million Pakete transportiert.

Paket-Chef Peter Umundum bedankte sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und stellte sie auf fordernde Wochen ein. "Allein im Dezember erwartet die Post rund 20 Millionen Pakete. Zudem rechnet das Unternehmen in der Adventzeit mit ca. 50 Millionen Briefen und Weihnachtskarten", meinte er.

Post-Pakete
© APA/HANS KLAUS TECHT

Hattmannsdorfer und Ludwig als Teilzeitpostler

Post-Pakete

(v.l.n.r.) Post AG-Generaldirektor Walter Oblin, Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP), Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Post AG-Vorstand Peter Umundum am Dienstag, 02. Dezember 2025, im Rahmen eines Medientermins der Österreichischen Post AG zum Thema "Sortieren von Weihnachtspaketen" in Wien. 

© APA/HANS KLAUS TECHT

Post-Pakete

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) und Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) beim "Sortieren von Weihnachtspaketen".

© APA/HANS KLAUS TECHT

Da kann die teilstaatliche und börsennotierte Post jede helfende Hand brauchen, auch wenn es primär ein Medientermin ist, inklusive Fotos: Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) und der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig finden sich Dienstagmittag gemeinsam mit den Post-Chef Walter Oblin und Peter Umundum im Paket-Logistikzentrum in Wien-Inzersdorf ein, um Packerl zu schupfen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden