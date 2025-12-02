Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK ImmoVorschau 2026 Glücksmomente
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 31.700 aktien down -0.63% Andritz AG 61.90 aktien down -1.2% BAWAG Group AG 116.20 aktien up +0.09% CA Immobilien Anlagen AG 24.280 aktien equal +0% CPI Europe AG 15.400 aktien down -0.65% DO & CO Aktiengesellschaft 191.20 aktien down -0.31% EVN AG 27.100 aktien up +0.18% Erste Group Bank AG 95.50 aktien up +1.6% Lenzing AG 23.600 aktien down -0.84% OMV AG 48.500 aktien down -0.04% Oesterreichische Post AG 30.700 aktien up +0.16% PORR AG 31.650 aktien up +0.32% Raiffeisen Bank Internat. AG 35.760 aktien up +0.06% SBO AG 28.500 aktien up +1.06% STRABAG SE 77.30 aktien up +0.13% UNIQA Insurance Group AG 14.820 aktien down -0.4% VERBUND AG Kat. A 63.25 aktien down -0.47% VIENNA INSURANCE GROUP AG 48.950 aktien down -0.2% Wienerberger AG 29.820 aktien down -0.73% voestalpine AG 37.580 aktien down -0.42%
  1. oe24.at
  2. Business
Schock Rechnungen
© Getty Images

Inflation bei 4,1 %

Teuer-Schock: Preise ziehen erneut an

02.12.25, 09:06
Teilen

Die Inflation in Österreich ist weiter hoch. Im November lagen die Preise im Schnitt um 4,1 Prozent über jenen vom November 2024, wie die Statistik Austria am Dienstag auf Basis vorläufiger Daten mitteilte. 

Im Oktober betrug die Teuerung 4,0 Prozent. "Die größte Preisdynamik sehen wir bei Energie", erklärte Generaldirektorin Manuela Lenk. Auch bei Lebensmitteln, Tabak und Alkohol verstärkte sich der Preisauftrieb. Stärkster Preistreiber war erneut der Dienstleistungsbereich.

Ein Grund für die heuer höhere Inflation sind die Energiehilfen, die die Bundesregierung mit Jahresbeginn gestrichen hat. Energie kostete laut Schnellschätzung im November um 10,9 Prozent mehr als vor einem Jahr, nach 9,4 Prozent im Oktober. Im Dienstleistungssektor, der von Gastronomie über Finanzwesen bis hin zu Medien reicht, betrug der Preiszuwachs 4,5 Prozent. Die sogenannte Kerninflation, welche die Bereiche Dienstleistungen und Industriegüter umfasst, verharrte bei 3,4 Prozent.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden