15.000-Euro-Plätze – null Interesse! VIP-Fans schauen lieber Serie

Beim Thanksgiving-Spiel der Baltimore Ravens gegen die Cincinnati Bengals herrschte bei vielen Fans Enttäuschung: Die Ravens verloren zu Hause mit 14:32.

Neben der Pleite sorgte jedoch eine Szene aus der ersten Reihe des Stadions für Aufsehen. Drei Fans, die jeweils rund 5.000 Euro für ihre VIP-Sitzplätze bezahlt hatten, schalteten während des Spiels lieber die Zeichentrickserie Family Guy auf ihren Geräten ein – und das, obwohl Stars wie Lamar Jackson und Joe Burrow auf dem Feld standen. Die Aktion wurde von anderen Zuschauern gefilmt und verbreitete sich schnell viral im Internet.

TRENDING: These teenagers have gone viral for watching "Family Guy" while sitting in $10,000 seats at the #Ravens - #Bengals Thanksgiving game.



Wild.

pic.twitter.com/l6SYlJxyKW — MLFootball (@MLFootball) November 30, 2025

In den sozialen Netzwerken hagelte es Kritik und Häme, etwa Kommentare wie "Leute haben zu viel Geld" oder "Stell dir vor, das Spiel ist so langweilig, dass du lieber Serien schaust." Ob die Ravens es in den kommenden Spielen schaffen, ihre Fans wieder mehr zu fesseln, bleibt abzuwarten.