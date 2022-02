Queen-Musical rockt mit Falco und Gabalier

Das Queen-Musical "We Will Rock You" setzt beim Wien-Comeback auch auf Austropop-Gags. 2.000 Fans und VIPs wie Papilaya oder Ballwein feierten die Premiere in der Stadthalle.

Als Galileo (Philipp Büttner) die berühmte Gitarre von Brian May aus den Trümmern des Wembley Stadions zog und dann seine Geliebte Scaramouce (Inga Krischke) eines der berühmteste Soli der Musikgeschichte anstimmte kannten die 2.000 Besucher (ausverkauft!) kein Halten mehr: Stampfen, Klatschen und Mittanzen. Extase bei der Musical-Premiere von We Will Rock You in der Wiener Stadthalle. Fast so als wäre Freddie Mercury auferstanden. Widerstand. Die Neuinszenierung von Regisseur Cornelius Baltus liefert eine naive Science Fiction Story: Die Erde wurde zum Planet iPad. Der allmächtige Konzern "Global Soft" unter der Führung der" Killer Queen" (Linda Holmgren) und dem extrem schwach agierenden "Kommander Khashoggi" (John Leonard Davies) hat das freie Denken und die Musik verboten. Nur die Rebellen "Bohemians" leisten Widerstand. Von Falco bis Gabalier. Auch mit Austropop. Neben den 24 größten Queen-Hits – von "Innuendo" über "Radio GAGA" bis zum Mitsinge-Finale "Bohemian Rhapsody"– werden nämlich auch Songs von Falco, ("Jeanny"), DJ Ötzi ("Anton aus Tirol") oder Andreas Gabalier ("I sSing a Liad für di") zitiert. Darüber jubelten bei der Premiere auch Monika Ballwein, Eric Papilaya, Martin Leutgeb, Andy Lee Lang, oder Oliver Stamm.