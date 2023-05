Andreas Gabalier ist ein österreichischer Sänger, der seit 2008 Lieder im Musikstil des Volks-Rock ‚n‘ Roll veröffentlicht.

Andreas Gabalier wuchs in Graz auf.

Werdegang

Gabalier absolvierte die Handelsakademie in Graz und begann ein Studium der Rechtswissenschaften. Er brachte 2008 zwei seiner selbstgeschriebenen und in einem Hobbystudio aufgenommenen Lieder ins ORF-Landesstudio Steiermark. Kurz darauf, im Dezember 2008 spielte Gabalier seine ersten öffentlichen Konzerte. Im Februar 2009 trat er am Steirischen Bauernbundball vor 10.000 Gästen auf.

Alben und bekannte Lieder

Sein Debütalbum ‚Da komm‘ ich her‘ erschien im Mai 2009. 2010 folgte ‚Herzwerk‘ und 2011 ‚Volks-Rock’n’Roller‘. Sein viertes Album veröffentlichte Gabalier 2013, es trägt den Namen ‚Home Sweet Home‘. 2015 veröffentlichte er ‚Mountain Man‘, 2018 ‚Vergiss mein nicht‘ und 2022 ‚Ein neuer Anfang‘. Besonders bekannt sind die Lieder ‚I Sing a Liad für di‘, ‚Hulapalu‘ und das emotionale Lied ‚Amoi seg‘ ma uns wieder‘.