Unglaublich! Europas Weihnachtsstadt 2026 liegt ausgerechnet in Oberösterreich

Jedes Jahr wählt das Christmas Cities Network im Auftrag des Europäischen Parlaments jene Orte aus, die von Weihnachtsgeist mit besonderen kulturellen Programmen, Traditionen und nachhaltigen Initiativen hochhalten. Nun stehen auch die Sieger für 2026 fest.

Die Weihnachtszeit hat offiziell begonnen! Die großen Metropolen erstrahlen im warmen Glanz millionenfacher Lichter, Adventmärkte füllen die Plätze mit Düften und Klängen, und liebevoll gepflegte Bräuche verwandeln die Vorweihnachtszeit in ein festliches Ereignis, das Menschen aus ganz Europa verbindet.

Doch so unterschiedlich die europäischen Regionen auch sind, eines verbindet sie: der Wunsch, den Weihnachtsgeist nicht nur zu bewahren, sondern jedes Jahr ein Stück weiterzuentwickeln. Genau hier setzt das Ranking des Christmas Cities Networks an. Die internationale Jury, beauftragt vom Europäischen Parlament, zeichnet Jahr für Jahr Städte und Orte aus, die mit besonderem Engagement, kreativen Konzepten und beeindruckenden Nachhaltigkeitsinitiativen ein herausragendes Weihnachts-Erlebnis schaffen.

Das Ranking hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der wichtigsten Gradmesser entwickelt, wenn es darum geht, Europas festlichste Städte zu küren. Die drei Kategorien:

Europäische Weihnachtshauptstadt (über 100.000 Einwohner)

Europäische Weihnachtsstadt (10.000 bis 100.000 Einwohner)

Europäisches Weihnachtsdorf (unter 10.000 Einwohner)

Für viele Bewerber ist die Auszeichnung weit mehr als ein Titel: Sie bedeutet internationale Sichtbarkeit, steigende Besucherzahlen und vor allem Anerkennung für jene Menschen, die ihre Städte mit Leidenschaft in ein Wintermärchen verwandeln.

Und heuer darf sich auch Österreich freuen: Eine heimische Stadt spielt 2026 ganz vorne mit und wird europaweit ins Rampenlicht gestellt.

Barcelona ist Europäische Weihnachtshauptstadt 2026

© Getty Images

In der Kategorie der Städte über 100.000 Einwohner setzte sich heuer Barcelona durch. Die katalanische Metropole überzeugte die Jury mit ihrer tief verwurzelten Mischung aus Geschichte, Kunst und gelebten Traditionen. Barcelonas Weihnachtslandschaft gilt als besonders vielfältig: multikulturelle Bräuche, historische Märkte und ein ausgefeiltes Nachhaltigkeitskonzept verschmelzen zu einem stimmungsvollen Gesamtbild.

Die Stadt setzt auf energiesparende Beleuchtung, umweltfreundliche Märkte und Workshops rund um nachhaltige Dekorationen. Nach den Festtagen werden Weihnachtsbäume und Naturdekorationen gesammelt und wiederverwertet.

In der Adventzeit verwandelt sich Barcelona in eine große Weihnachtskulisse: von der berühmten Santa-Llúcia-Messe über die festliche Illumination bis hin zur traditionellen Drei-Königs-Parade, die jährlich tausende Besucher:innen anlockt. Dank milder Temperaturen eignet sich die Stadt im Winter ideal für einen Kurztrip – ohne sommerliche Menschenmassen, dafür mit viel Weihnachts-Flair.

Kirkop (Malta) wird Europäisches Weihnachtsdorf 2026

© Getty Images

In der Kategorie unter 10.000 Einwohnern geht der Titel an Kirkop auf Malta. Das Dorf beeindruckte die Jury durch seinen ausgeprägten Gemeinschaftssinn und seine kreativen, tief verwurzelten Weihnachtstraditionen. Hier wird Weihnachten als gemeinschaftliches Erlebnis gelebt – warmherzig, innovativ und besonders authentisch.

Wels: Österreichs große Weihnachtsehre 2026

© Getty Images

Die bedeutendste Nachricht aus österreichischer Sicht: Wels wurde zur Europäischen Weihnachtsstadt 2026 (Kategorie 10.000–100.000 Einwohner) gewählt. Die Jury würdigt vor allem, wie sich Wels jedes Jahr in ein märchenhaftes Reiseziel verwandelt: Traditionen, alpenländische Architektur, monumentale Dekorationen und eine herzliche, familiäre Atmosphäre prägen das Bild.

Wels setzt seit Jahren konsequent auf ein stimmiges Gesamtkonzept: authentisch, atmosphärisch und liebevoll kuratiert. Die Stadt schafft es, Tradition und modernes Weihnachtsflair miteinander zu verbinden – ohne dabei künstlich oder überladen zu wirken. Statt pompöser Inszenierung stehen Handwerk, regionale Kulinarik und eine warme, einladende Stimmung im Mittelpunkt.

Zu den Highlights 2026 zählen:

Route der Lichter: Eine festliche Promenade, die Besucher durch die Stadt führt.

Weihnachtsmarkt im Zentrum: Klassische Stände, regionale Produkte, Punsch und Glühwein – alles in alpiner Marktarchitektur gestaltet.

Perchtenparade: Ein traditioneller, mitreißender Brauch, der den Advent in Wels jedes Jahr zu einem besonderen Erlebnis macht.

Pferdekutschenfahrten: Romantische Rundfahrten, die das historische Stadtbild besonders charmant in Szene setzen.

Krippenfiguren & Engelskunst: Große Skulpturen schaffen zauberhafte Fotomotive und laden zum Verweilen ein.

Der „magische“ Pollheimer Park: Ein eigener Familienbereich mit Lichtinstallationen, Kreativprogrammen und Weihnachtsüberraschungen.

Vilnius ist Weihnachtshauptstadt 2025

6. Vilnius, Litauen: "Time Out" hebt die besondere Ruhe des Marktes hervor. Diesen besuchen weniger Touristen. © Getty Images

Auch der noch amtierende Titelträger verdient Erwähnung: Vilnius überzeugte im Vorjahr mit einer besonders gelungenen Verbindung aus Geschichte, Innovation und Bürgerbeteiligung. Die litauische Hauptstadt setzt auf kreative Lichtinstallationen und eine sehr aktive Einbindung der Bevölkerung – ein Konzept, das europaweit Anerkennung findet.