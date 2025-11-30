Alles zu oe24VIP
Aida Blue
© Aida

Viel Arbeit

Dieses Mega-Gehalt verdient ein Kreuzfahrt-Kapitän auf der AIDA

30.11.25, 14:54
Teilen

Der Kapitän eines AIDA-Kreuzfahrtschiffs erhält ein absolutes Spitzengehalt. Dafür muss er auch richtig schuften und steuert das Schiff nur in Ausnahmefällen.

Der Kapitän eines AIDA-Kreuzfahrtschiffs muss richtig hart arbeiten auf der Brücke. Doch dafür erhält er ein Top-Gehalt. Laut der "FAZ" verdient ein erfahrener Schiffskapitän bei AIDA Cruises jährlich rund 184.000 Euro pro Jahr.

Ein wichtiger Teil des Gehalts kommt von Bonuszahlungen. Davon besteht der Großteil aus unternehmensabhängigen Gewinnbeteiligungen. Wie die "FAZ" berichtet, erhalten Kapitäne allein dadurch rund 43.000 Euro pro Jahr. Somit liegt das Grundgehalt bei etwa 141.000 Euro.

Lange Arbeitszeiten

Im Vergleich zu anderen Reedereien stehen die AIDA-Kapitäne gut da. Dort verdienen sie bis zu 91.000 Euro pro Jahr, so die Gehalts-Plattform "kununu".

Das Gehalt müssen sich Kapitäne hart erarbeiten. Laut "FAZ" schuftet ein Schiffskapitän täglich zehn Stunden pro Tag, in seltenen Fällen sogar bis zu 14 Stunden. Pause haben sie keine. Sie arbeiten sieben Tage die Woche für zweieinhalb Monate am Stück. Dafür erhalten sie danach den gleichen Zeitraum als frei.

Kapitän steuert selten das Schiff

Den Großteil des Arbeitsalltags verbringt der Kapitän in seinem Büro. Dort beantwortet er E-Mails oder nimmt an Meetings teil. Ebenfalls macht der Chef regelmäßig Rundgänge über das Schiff und begrüßt die Gäste.

Das riesige Schiff steuert der Kapitän nur sehr selten. Beim An- und Ablegen, bei sehr schlechtem Wetter und an schwierigen Häfen übernimmt er das Kommando auf der Brücke. Die restliche Zeit steuern die Nautischen Offiziere das Boot.

Lange Ausbildung

Doch wie wird man ein Kapitän? Dafür braucht man einige Jahre Erfahrung. Zuerst muss man das Studium der Nautik abschließen. Das Studium dauert acht Semester, kann aber mit einer dreijährigen Ausbildung zum Schiffsmechaniker auf sechs Monate verkürzt werden.

Auf der Brücke angekommen, übernehmen sie die Rolle des Nautischen Offiziers. In der Regel gibt es drei Offiziere auf dem Boot. Berufseinsteiger erhalten den Posten des Dritten Nautischen Offiziers und steigen mit der Zeit bis zum Ersten auf. Am Ende ihrer Laufbahn als Nautischer Offizier wird das Kapitänspatent vergeben.

Viel Verantwortung

Dabei verdienen Nautische Offiziere auch nicht schlecht. Laut der Plattform "gehalt.de" verdienen sie im Schnitt 61.000 bis 70.000 Euro pro Jahr.

Da der Kapitän eines Kreuzfahrtschiffes die Verantwortung trägt, tausende Urlauber sicher durch die Reise zu bringen, muss er viel Berufserfahrung besitzen. Notfalls müssen sie die Kontrolle über ein 400 Meter langes Schiff mit einer Ladung von 240.000 Tonnen durch stürmische See übernehmen. Deshalb werden zehn bis fünfzehn Jahre an Berufserfahrung benötigt, so die Internetseite der "London Maritime Academy".

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

