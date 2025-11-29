Alles zu oe24VIP
Profil-Chefin wirft Falter-Chef Klenk Plagiat vor
Medien-Aufreger

Profil-Chefin wirft Falter-Chef Klenk Plagiat vor

29.11.25, 08:57
Schwere Vorwürfe gegen Falter-Chef Florian Klenk: Profil-Chefin Anna Thalhammer geht wegen eines Plagiats auf Klenk los. 

Darum geht's: Im Profil erschien am 20. Dezember 2024 ein Artikel über die Spionage-Causa rund um Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek. Der Falter zog am 18. März 2025 mit einem ähnlichen Artikel nach - und gewann dafür einen internationalen Journalismus-Preis.

Scharfe Kritik an Klenk

Thalhammer schreibt knallhart auf Facebook in Richtung Klenk: “In Deutschland oder den USA wäre es ein Skandal, wenn man sich so für die Arbeit anderer abfeiern lässt. Weil „aufgedeckt“ hat der Falter gar nichts. Das waren wir (bzw. ich), in etlichen Artikeln."

 

“Es kommt viel zu oft vor, dass sich Menschen mit der Arbeit anderer schmücken„, betont die Profil-Chefin.

“Man muss sich derartiges Verhalten nicht gefallen lassen. Nicht auf der Uni, wo das ebenfalls dauernd passiert, nicht in meiner Branche. Der Falter-Chefredakteur findet, dass ich mich öffentlich auflehne, Zitat „jämmerlich“. Mein kritischer Kommentar zur Selbstbeweihräucherung auf Instagram wurde gelöscht", erklärt Thalhammer weiter und schießt gegen Klenk: "Was ist daran preiswürdig?"

