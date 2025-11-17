Günstig durch die Adventzeit: 7 Spartipps für Weihnachten

Die besinnlichste Zeit des Jahres naht und mit ihr auch die teuren Ausgaben, die vielen von uns Kopfzerbrechen bereiten. Geschenke, Deko, Festessen: Plötzlich ist das Weihnachtsgeld auch schon weg. Aber keine Sorge! Mit diesen Tipps senken Sie die Kosten, ohne auf festliche Stimmung zu verzichten.

Weihnachten ist die Zeit des Gebens und leider auch die Zeit, in der die Ausgaben schnell außer Kontrolle geraten können. Doch das bedeutet nicht, dass Sie Ihr gesamtes Budget opfern müssen, um ein schönes Fest zu feiern. Mit ein wenig Planung und kreativen Ideen können Sie die Adventzeit genießen, ohne tief in die Tasche greifen zu müssen. Hier sind sieben Tipps, um Ihr Weihnachtsbudget zu schonen.

Erstellen Sie einen Budget-Plan

Bevor die Weihnachtsvorbereitungen so richtig losgehen, sollten Sie sich einen klaren Überblick über Ihre Finanzen verschaffen. Setzen Sie sich ein realistisches Budget und schreiben Sie alle anfallenden Kosten auf: Geschenke, Deko, Festessen, eventuell sogar Weihnachtskarten oder Verpackungsmaterial. Wer seine Ausgaben im Voraus plant, behält den Überblick und weiß genau, wo man im Notfall noch etwas einsparen kann.

Glühwein selber machen

© Getty Images

Es gibt wohl kaum etwas, das mehr zur Adventzeit gehört als ein heißer Glühwein. Doch warum teure Becher auf dem Weihnachtsmarkt kaufen, wenn Sie ihn ganz einfach zu Hause zubereiten können? Ein guter Glühwein kostet nicht viel, und das Zubereiten macht sogar noch mehr Spaß. Mit einem günstigen Rotwein, Zimt, Nelken und etwas Orange zaubern Sie im Handumdrehen den perfekten Glühwein. Füllen Sie ihn in eine Thermoskanne, und schon können Sie ihn auf den Christkindlmarkt mitnehmen, ganz ohne Warteschlangen und zu einem Bruchteil des Preises!

Weihnachtsdeko selber basteln

Statt jedes Jahr viel Geld für festliche Dekoration auszugeben, können Sie kreativ werden und Ihre eigene Weihnachtsdeko basteln. Im Internet finden Sie zahlreiche Ideen für DIY-Deko, von Weihnachtskränzen bis hin zu selbstgemachten Tischdekorationen. Und das Beste: Auch die Deko vom Vorjahr lässt sich wunderbar wiederverwenden. Ein paar neue Akzente hier und da, und schon erstrahlt Ihr Heim in neuem Glanz, ohne dass Sie viel ausgeben müssen.

Rabatte nutzen

Die letzten Monate des Jahres sind voll von Rabattaktionen. Besonders Black Friday und Cyber Monday bieten enorme Sparpotenziale, ideal für Weihnachtsgeschenke oder Festvorbereitungen. Schauen Sie sich frühzeitig um und machen Sie eine Liste der Dinge, die Sie unbedingt brauchen. So können Sie gezielt nach Sonderangeboten Ausschau halten und Ihr Budget optimal ausnutzen.

Weihnachtsbaum erst kurz vor dem Fest kaufen

© Getty Images

Wenn Sie Ihren Baum nicht sofort am Anfang der Saison kaufen, sondern erst kurz vor Weihnachten, können Sie oft von günstigeren Preisen und Rabatten profitieren. Baumverkäufer wollen ihre Ware bis Heiligabend noch loswerden und senken häufig die Preise. Ein kleiner Tipp: Künstliche Weihnachtsbäume sind oft zu Beginn des neuen Jahres im Ausverkauf, vielleicht ist das eine Option, die sich langfristig auszahlt.

Erlebnisse oder Selbstgemachtes verschenken

Die Weihnachtsgeschenke sind oft die größte finanzielle Belastung. Doch sie müssen nicht teuer sein, um von Herzen zu kommen. Ein selbstgemachtes Kochbuch mit Ihren Lieblingsrezepten, ein gemeinsamer Filmabend oder ein Gutschein für einen gemeinsamen Ausflug: Solche Erlebnisse bleiben lange in Erinnerung und kosten wenig bis gar nichts.

Geschenke bündeln oder wichteln

Warum sollten Sie für jedes Familienmitglied oder jeden Freund ein eigenes Geschenk kaufen? Ein cleverer Tipp: Legen Sie mit anderen Verwandten oder Freunden zusammen und schenken Sie gemeinsam etwas Größeres. Eine weitere Möglichkeit, um Kosten zu sparen: Wichteln! So kommt jeder zu einem Geschenk, und die Überraschung bleibt ebenfalls nicht auf der Strecke.

Mit diesen Spartipps feiern Sie ein besinnliches und dennoch preiswertes Weihnachten!