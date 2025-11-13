Adventkranz selber machen: DAS müssen Sie unbedingt beachten

Bald ist der erste Advent, also höchste Zeit für den Kranz! Doch worauf sollte man beim Selbermachen achten, damit er nicht nadelt oder gar brennt? Wir zeigen, welche Materialien Sie brauchen, wie Ihr Kranz länger hält und wie Sie ihn sicher schmücken

Am 30. November ist schon der erste Advent und während manche längst dekoriert haben, stehen andere noch ratlos vor der Frage: Adventkranz selber machen oder kaufen? Wenn Sie Lust auf ein bisschen Weihnachtsbastelei haben (und das vertraute Tannenduft-Gefühl lieben), ist ein selbstgemachter Kranz genau das Richtige. Aber bevor Sie sich ins Bastelchaos stürzen, gibt es ein paar Dinge, die Sie unbedingt beachten sollten, damit der Kranz nicht schon vor dem zweiten Advent nadelt oder (noch schlimmer) in Flammen aufgeht.

Das brauchen Sie für Ihren Adventkranz

Ob klassisch grün, minimalistisch oder modern mit Trockenblumen - Sie brauchen nicht viel, um loszulegen:

Grundlage:

1 Stroh- oder Styroporkranz als Basis

Zweige nach Geschmack (Fichte, Kiefer, Zypresse, Buchsbaum oder Ilex)

Alternativ: Zapfen, Samen oder Nüsse für „Greenless“-Kränze

Werkzeug & Befestigung:

Gartenschere zum Zuschneiden

Basteldraht zum Befestigen der Zweige

Heißkleber für Deko

Deko & Kerzen:

Kerzenhalter oder kleine Windlichter

Kerzen (am besten mit Halter, nie direkt aufs Grün!)

Zimtstangen, Sternanis, kleine Kugeln, Moos, Holzsterne oder Bänder

So bleibt Ihr Adventkranz schön bis Weihnachten

Wählen Sie langlebiges Grün: Besonders Nobilistanne ist bekannt dafür, kaum zu nadeln. Auch Mischkränze aus Buchsbaum oder Koniferen halten lange frisch.

Halten Sie ihn kühl: Am besten steht der Kranz nicht direkt bei der Heizung. Wer ihn über Nacht auf Balkon oder Terrasse stellt, hat länger Freude daran.

Feuchtigkeit hilft: Ab und zu leicht mit Wasser besprühen, am besten mit einer Kochsalzlösung, das hält die Nadeln länger frisch.

Ein DIY-Adventkranz ist nicht nur ein schöner Start in die Weihnachtszeit, sondern auch ein Stück Entschleunigung. Ein bisschen Draht, etwas Tannenduft und vier Kerzen, mehr braucht es gar nicht für das perfekte Adventfeeling.