Achtung, schädlich: DAS sollten Sie nicht auf Ihren Weihnachtsbaum hängen

Der Weihnachtsbaum ist der Mittelpunkt jeder festlichen Dekoration. Vom Stern an der Spitze bis zu den glänzenden Kugeln, er wird nach Herzenslust geschmückt. Doch Vorsicht: Von einem beliebten Deko-Element sollten Sie unbedingt die Finger lassen.

Um sich den Stress an Heiligabend zu ersparen und länger Freude an Ihrem Baum zu haben, können Sie jetzt schon mit dem Schmücken beginnen. Große Kugeln, glänzende Lichter und vielleicht noch ein paar funkelnde Sterne, alles, was das Herz begehrt! Doch bevor Sie zu den gewohnten Deko-Schätzen greifen, sollten Sie dringend noch einmal Ihre Wahl überdenken. Denn ein echter Weihnachtsklassiker könnte sich als echter Fehlgriff entpuppen.

Warum Sie auf Lametta verzichten sollten

Ein Weihnachtsbaum ohne Lametta ist für viele kaum vorstellbar. Die funkelnden Stanniol-Fäden, die sich im Tannenbaum wie eine schimmernde Lichterkette verteilen und den Baum in festlichem Glanz erstrahlen lassen, sind eine echte Tradition und schön anzusehen. Doch der Glanz trügt! Klassisches Stanniol-Lametta enthält Blei.

© Getty Images

Das ist nicht nur gefährlich für den Baum, sondern auch für die Umwelt. Blei ist giftig, und wird Lametta in den Kompost oder die Verbrennungsanlage gegeben, gelangt es direkt in die Ökosysteme, wo es den Boden und das Wasser verschmutzt.

Auch Kunststofflametta ist problematisch

In den letzten Jahren ist Lametta aus Blei zwar fast vollständig aus dem Handel verschwunden, doch auch die modernen Alternativen sind nicht viel besser. Metallisiertes Kunststofflametta etwa mag zwar nicht mehr so gefährlich sein wie das Blei-Lametta, ist aber ebenfalls umweltschädlich. Dieses Material kann nicht recycelt werden und landet nach der Entsorgung oft im Restmüll, wo es verbrannt wird – und somit wertvolle Ressourcen verschwendet werden. Noch schlimmer: Wenn Reste des Kunststoff-Lamettas zusammen mit dem Baum in die Umwelt gelangen, verschmutzen sie weiterhin die Natur.

Aluminium-Lametta: Auch keine Lösung

© Getty Images

Lametta aus Aluminium wird mittlerweile häufig als „umweltfreundliche“ Option angeboten, doch auch hier gibt es einige ökologische Nachteile. Zwar lässt sich Aluminium besser recyceln, die Herstellung von Aluminium selbst jedoch ist umweltschädlich und extrem energieintensiv. Und wenn es nicht fachgerecht entsorgt wird, hat auch Aluminium einen negativen Einfluss auf die Umwelt.

Umweltfreundliche Alternativen für den Weihnachtsbaum

Lametta aus Stoff

Anstelle von schädlichem Lametta können Sie für eine festliche Optik bunte Stoffbänder verwenden. Diese können Sie wunderbar um die Äste des Baumes wickeln und schaffen so ein harmonisches, nachhaltiges Design.

Lametta aus Altpapier

Wer besonders kreativ werden möchte, kann Lametta aus Altpapier selbst herstellen. Schneiden Sie feine Streifen aus alten Zeitungen oder anderen Papieren und färben Sie sie mit Wasserfarben ein.

Holz-Accessoires und Papiergirlanden

Der Trend geht immer mehr hin zu natürlichen Materialien. Holz-Accessoires, Papiergirlanden und Christbaumkugeln aus Glas oder Porzellan erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Diese Produkte sind nicht nur langlebig, sondern auch umweltfreundlich und können Jahr für Jahr wiederverwendet werden.