Mit diesem Geheimtrick halten Ihre Christbaumkugeln bombenfest

Der Weihnachtsbaum ist das absolute Highlight der Festtage. Doch bevor er in festlichem Glanz erstrahlen kann, folgt der spaßige, aber manchmal auch nervenaufreibende Teil: das Schmücken. Aber keine Sorge! Mit einem genialen Trick gehört der Scherbenhaufen der Vergangenheit an.

Wer kennt es nicht? Sie hängen die Christbaumkugeln auf, freuen sich über das glänzende Ergebnis und zack, da fliegt die erste Kugel schon wieder vom Baum. Und dann auch noch die zweite, dritte... Bis Sie sich irgendwann mit einer Sammlung zerbrochener Christbaumkugeln wiederfinden. Doch es gibt einen genialen Trick, der dafür sorgt, dass Ihre Weihnachtskugeln garantiert nicht mehr vom Baum plumpsen, auch wenn der Hund wild mit seinem Spielzeug um den Baum flitzt oder das Kind ein bisschen zu enthusiastisch an den Zweigen ruckelt.

So halten Ihre Kugeln bombenfest

Normalerweise hängen Weihnachtskugeln an einem dünnen Metallanhänger, der sie schön schwingen lässt, aber auch gefährlich instabil ist. Gerade wenn kleine Kinder oder Haustiere um den Baum toben, endet das schnell im Desaster.

© Getty Images

Hier kommt der clevere Trick: Statt den Metallanhänger zu nutzen, verwenden Sie einfach transparente Haargummis! Es funktioniert super und sorgt dafür, dass die Kugeln bombenfest am Baum hängen, ohne zu wackeln oder zu fallen.

So geht’s:

Sie können ein durchsichtiges Haargummi oder ein kleines Loom-Band verwenden, das Sie ohnehin zu Hause haben. Die Kugel hat meist eine kleine Öse an der Kappe, durch die der Metallhaken gezogen wird. Genau da setzen wir an. Stecken Sie das Haargummi zur Hälfte durch die Öse und ziehen Sie dann ein Ende des Gummis über die Öse. Führen Sie das Ende des Gummis anschließend durch die Schlaufe, damit die Kugel festsitzt. Die Schlaufe können Sie nun über den Ast ziehen. Falls nötig, wickeln Sie das Gummi noch ein weiteres Mal um den Ast.

Adieu, Scherbenhaufen! Tschüss, stressige Weihnachtsbaum-Dramen! Mit diesem einfachen Trick sind Ihre Christbaumkugeln nicht nur sicher, sondern auch perfekt in Szene gesetzt.