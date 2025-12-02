Alles zu oe24VIP
Mädchen-Selbstverteidigungskurse "Nicht mit mir" werden fortgesetzt
02.12.25, 10:18
Rund 150 Niederösterreicherinnen sagten in den letzten Monaten selbstbewusst "Nicht mit mir“ und absolvierten die von NÖ Sportlandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) initiierten und von SPORTLAND Niederösterreich umgesetzten Selbstverteidigungskurse für Mädchen ab 14 Jahren.  

Die letzte Kurseinheit von "Nicht mit mir“  konnte gestern in der Landeshauptstadt erfolgreich abgeschlossen werden. Das Pilotprojekt, das in Purgstall, Zwettl, Deutsch-Wagram, Wiener Neustadt und St. Pölten angeboten wurde, schafft es wie kaum ein anderes, die Themen Sicherheit und Sport nahtlos zu verbinden.

"Mit 'Nicht mit mir‘ geben wir Mädchen und Frauen das nötige Rüstzeug in die Hand, um selbstbewusst Grenzen zu setzen und sich schützen zu können. Das schafft Sicherheit im Alltag, stärkt das Selbstvertrauen und bietet zudem eine niederschwellige Möglichkeit, in unterschiedliche Kampfsportarten hineinzuschnuppern“, betont der LH Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ).

Weiterführung angekündigt

Das vom Judo Landesverband betreute Projekt hat es sich zur Aufgabe gemacht, Inhalte – von der Fallschule über gezielte Schlag- und Tritttechniken bis hin zu Gefahrenerkennung und mentalem Training – praxisnah zu vermitteln. Eine spezielle Schutzausrüstung ermöglicht dabei sicheres und realitätsnahes Üben. Die Kurskosten übernimmt SPORTLAND Niederösterreich, für Teilnehmerinnen fällt lediglich ein symbolischer Selbstbehalt von 15 Euro an.

"Wir sehen es als unsere Aufgabe, Barrieren abzubauen und Frauen die Möglichkeit zu geben, sich in einem geschützten und professionellen Rahmen mit Kampfsport auseinanderzusetzen. Mit der Initiative 'Nicht mit mir‘ setzen wir einen wichtigen Schritt in diese Richtung“, so Thomas Stückler, Präsident von Judo Niederösterreich. Das Angebot im Pilotjahr traf einen Nerv, es war binnen kürzester Zeit ausgebucht – zu einem Zeitpunkt, an dem an den meisten Standorten noch nicht einmal die Termine fixiert waren. "Diese eindeutige Rückmeldung der Niederösterreicherinnen ist für uns ein klarer Auftrag, das Projekt auch 2026 weiterzuführen“, kündigt Landbauer Kurse für das kommende Jahr an.

