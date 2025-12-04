Mit Hausmitteln: So entfernen Sie Wachsflecken von Sofa, Tisch & Co.

Besonders zur Weihnachtszeit versprühen Kerzen Gemütlichkeit und festliche Stimmung. Doch leider passiert es schnell, dass das Wachs vom Docht tropft und auf dem Sofa oder dem Holztisch landet. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die unschönen Flecken im Handumdrehen wieder loswerden.

In der Weihnachtszeit erhellen Kerzen nicht nur unsere Räume, sondern zaubern auch eine ganz besondere Atmosphäre. Doch manchmal kann das festliche Kerzenlicht eine unschöne Begleiterscheinung haben: Wachsflecken auf Polstern, Tischen und anderen Oberflächen. Aber keine Sorge, wir zeigen Ihnen, wie Sie diese unschönen Flecken schnell und effektiv wieder loswerden und das mit einfachen Hausmitteln!

Wachsflecken auf Textilien entfernen

© Getty Images

Ob Tischdecke, Sofa oder Teppich: Wachsflecken auf Stoffen sind der in der Adventzeit. Aber statt sich die Nerven zu verlieren, können Sie diese mit ein paar Tricks einfach und schnell entfernen. Der erste Schritt ist immer, Geduld zu haben. Lassen Sie das Wachs vollständig aushärten, bevor Sie handeln. Sobald das Wachs fest ist, können Sie mit den folgenden Methoden vorgehen:

Bügeleisen-Trick für den Sofafleck

Legen Sie ein Stück saugfähiges Papier (z.B. Küchenpapier oder einen Kaffeefilter) direkt auf den Fleck. Erhitzen Sie ein Bügeleisen auf niedriger Stufe (Achtung, nicht zu heiß, besonders bei Teppichen!) und bügeln Sie über das Papier. Das Wachs schmilzt und wird vom Papier aufgenommen. Wer kein Bügeleisen hat, kann auch einen Föhn verwenden

Ölige Rückstände entfernen

Sind die Wachsstückchen weg, bleibt oft ein fettiger Fleck zurück. Keine Panik! Eine Maschinenwäsche erledigt das bei Tischdecken und Kleidung. Bei Polstern einfach ein wenig Spülmittel ins warme Wasser geben und den Fleck damit sanft abtupfen. Für den Teppich genügt ein feuchtes Tuch – und schwupps, der Fleck ist Geschichte!

Wachsflecken auf Holz entfernen

© Getty Images

Mit einem Küchenschaber oder einer alten Plastikkarte entfernen Sie vorsichtig die oberste Wachsschicht. Bei lackierten Möbeln sollten Sie darauf achten, dass Sie keine Kratzer hinterlassen. Anschließend lässt sich das übrig gebliebene Wachs ganz einfach mit heißem Wasser und einem Schuss Spülmittel abwischen. Doch Vorsicht! Zu viel Wasser könnte das Holz aufweichen und verziehen – lieber vorsichtig tupfen.

Alternativ können Sie den Fleck mit etwas Olivenöl abreiben. Das Öl entfernt nicht nur das Wachs, sondern pflegt auch gleichzeitig das Holz.

Wachsflecken von Fliesen entfernen

Auch Fliesen und andere harte Oberflächen sind nicht vor Wachsflecken sicher. Aber keine Sorge, auch hier ist eine schnelle Lösung parat:

Wie bei Holz geht es auch hier darum, das Wachs zu entfernen, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Verwenden Sie einen Küchenschaber oder eine alte Plastikkarte, um das Wachs vorsichtig abzukratzen. Um das restliche Wachs zu entfernen, können Sie einen Föhn auf niedriger Stufe verwenden, um das Wachs wieder zu schmelzen. Sobald das Wachs flüssig ist, können Sie es mit einem saugfähigen Küchenpapier aufwischen.

Sollte noch Wachs zurückbleiben, hilft es, die Fläche mit heißem Wasser zu reinigen. Verwenden Sie dabei einen weichen Lappen, um die Fliesen nicht zu zerkratzen.