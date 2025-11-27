Tatort-Star verrät sein Ehe-Geheimnis: "Bei Streit nackt ausziehen"

Die beiden haben ein Rezept gefunden, das bei Streit perfekt funktioniert. In einem gemeinsamen Interview verraten die Schauspieler, wie sie auch nach 21 Jahren eine harmonische Ehe führen.

Jan Josef Liefers und Anna Loos haben offenbar ein Rezept gefunden, wie man Streitereien in einer langjährigen Beziehung charmant entschärfen kann. Nach 21 Jahren Ehe greifen sie in hitzigen Momenten zu einer ungewöhnlichen Methode.

In einem gemeinsamen Interview mit dem „Spiegel“ gewährten die beiden Schauspieler Einblicke in ihren Ehealltag und verrieten, wie sie mit Spannungen umgehen, wenn die Stimmung mal kippt.

„Wenn Streit beginnt: beide sofort nackt ausziehen, ins Bett legen – und dort weiterstreiten!“, erzählt Liefers, der seit 2002 als Professor Karl-Friedrich Boerne in der „Tatort“-Reihe in Münster zu sehen ist. Er ist überzeugt: „Man kann sich unmöglich nackt im Bett genauso streiten wie angezogen in der Küche.“ Sein Tipp, der jeder Auseinandersetzung den Wind aus den Segeln nehmen soll, ist eindeutig: „Probiert es aus – ich freue mich auf eure Dankschreiben!“

Manchmal hilft auch ein Gespräch

Trotzdem kennt auch das Ehepaar alltägliche Spannungen. Für diese Momente haben sie einen zweiten, eher ruhigen Ratschlag: einmal pro Woche 30 Minuten ungestörtes, ehrliches Reden. „Man trifft sich unverhandelbar einmal pro Woche – ohne Handys oder andere Ablenkung. Dann stellt man sich einen Wecker und jeder darf 30 Minuten lang allein sprechen, ohne unterbrochen zu werden. Das muss garantiert sein“, erklärt Liefers. Loos ergänzt: „Du kannst auch 29 Minuten still dasitzen und nachdenken und am Ende nur einen Satz sagen. Das ist egal, die halbe Stunde gehört dir allein. Wer spricht, darf aber nur über sich reden, nicht über das Gegenüber.“ Liefers bezeichnet diese Übung als eine „völlig neue Erfahrung des Zuhörens und Redens“.

Doch manchmal sind keine großen Worte nötig. Ein kleiner Blumengruß kann laut Loos genauso viel bewirken: „Klingt simpel, ist es auch.“