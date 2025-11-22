Tatort-Stars, Bill Kaulitz und Austro-Star beim neuen Krimi-Dinner

Im ARD-Live-Krimidinner „Tödliches Spiel“ treffen Improvisation, Spannung und prominente Gäste aufeinander. Das Event führt Bill Kaulitz, Axel Prahl und Jan Josef Liefers ohne Drehbuch zusammen.

Am Samstag, 22. November 2025, um 20.15 Uhr zeigt die ARD „Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner“. Alles passiert live, ohne Skript und ohne Wiederholungen. Die Darsteller kennen nur ihre Figuren – nicht, was sie im Schloss erwartet. Ein festlich gedecktes Dinner, ein Mord und ein improvisierter Krimiabend bilden die Grundlage für das neue Format.

Rollen von Prahl und Liefers

Axel Prahl und Jan Josef Liefers, bekannt als „Tatort“-Duo, schlüpfen in neue Rollen. Prahl spielt Erzähler Harry Raven, der Hinweise sammelt und Fragen stellt. Liefers übernimmt Maurice Chevalier, einen Maestro, der mitten im Schloss agiert und das Geschehen beeinflusst.

Bill Kaulitz im Mittelpunkt

Besondere Aufmerksamkeit erhält Bill Kaulitz. Er spielt Angel, den extravaganten Partyplaner des Unternehmers Maximilian Kampstahl. Die Figur kennt die Gäste, ihre Geheimnisse und möglicherweise auch das Motiv. Ob Angel Täter, Opfer oder Beobachter wird, bleibt offen.

Improvisation als Prinzip

Alle Beteiligten arbeiten ohne Textbuch, nur mit Rollenprofilen und festgelegten Beziehungen. Zum Ensemble gehören unter anderem Uwe Ochsenknecht, Martina Hill, Verena Altenberger, Annette Frier, Max Giermann, Serkan Kaya und Juergen Maurer. Das Format verbindet Krimidinner, Improvisation und interaktives Fernsehen. Jede spontane Reaktion kann den Verlauf verändern.

Ist das ARD-Krimidinner wirklich live?

Ja, alles geschieht zeitgleich und ohne Schnitte. Fehler, Pausen, Überraschungen oder Lacher bleiben Teil der Geschichte. Dadurch entsteht ein einmaliges Fernseherlebnis, das sich klar von aufgezeichneten Produktionen unterscheidet.