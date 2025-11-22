Alles zu oe24VIP
Dieser veraltete Wohnblock ist für 18,6 Millionen Euro zu haben
© Ginesta Immobilien

Immobilie

Dieser veraltete Wohnblock ist für 18,6 Millionen Euro zu haben

22.11.25, 20:09
In Zürich-Witikon steht ein Wohnblock aus den 1960er-Jahren zum Verkauf – für stolze 18 Millionen Franken (ca. 18,6 Mio. Euro). Nicht das Gebäude, sondern das wertvolle Grundstück macht den Preis aus. 

Der Immobilienmarkt in Zürich zeigt erneut extreme Ausmaße: Für einen unscheinbaren Wohnblock aus den Sechzigerjahren werden 18 Millionen Franken (rund 18,6 Millionen Euro) verlangt. Obwohl das Gebäude in gutem Zustand ist, bietet es keinen Luxus, der diesen Preis rechtfertigen würde. Doch darum geht es den Interessenten ohnehin nicht.

Erst abgerissen, dann neu gebaut

Das fast 1562 Quadratmeter große Grundstück ist der wahre Schatz. Käufer werden den Block voraussichtlich rasch abreißen und durch eine luxuriöse Überbauung ersetzen. Luxus-Immobilienmakler Ginesta aus Küsnacht ZH beschreibt die Liegenschaft in seiner Anzeige als „seltene Gelegenheit“, da sie „Potenzial für über 1700 Quadratmeter Wohnfläche“ biete. Weiter heißt es, das Objekt befinde sich in einem Zustand, „der einen Ersatzneubau nahelegt“. Denkmalschutz bestehe nicht, die Substanz sei nicht erhaltenswert.

Blick auf See

Entscheidend ist die Wohnzone, die eine Ausnützungsziffer von 90 Prozent zulässt. Erlaubt sind drei Vollgeschosse plus Attikageschoss – der Großteil des Bodens darf also bebaut werden. Zusätzlich grenzt das Grundstück an eine Freihaltezone und bietet eine unverbaubare Aussicht. Ab der ersten Etage soll sogar der Blick auf den Zürichsee möglich sein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

