Für 29,5 Mio. Euro: Teuerste Villa Spaniens steht zum Verkauf

Auf Mallorca steht ein echtes Luxus-Juwel zum Verkauf: Für stolze 29,5 Millionen Euro wird eine riesige Finca mit Privat-Weinberg, eigenem Fußballplatz und Helipad angeboten.

Mallorca bleibt einer der heißesten Immobilienmärkte Spaniens – und jetzt kommt ein neues Prestige-Objekt dazu: Auf dem Immobilienportal Pisos wird ein mallorquinisches Landgut für 29,5 Millionen Euro angeboten. Das Anwesen nahe Puigpunyent umfasst ein Grundstück von rund 130.000 Quadratmetern und bietet absolute Privatsphäre mitten in den Bergen der Insel.

Welcher Käufer schlägt zu?

Die Villa gilt als das aktuell teuerste Objekt Spaniens, das offiziell am Markt ist. Bereits zahlreiche vermögende US-Käufer zieht es auf die Insel – zuletzt sicherte sich auch Milliardär Drew Aaron eine Top-Immobilie. Jetzt könnte erneut ein internationaler Käufer zuschlagen.

Mehr Badezimmer als Schlafzimmer

Das dreistöckige Haupthaus im traditionellen Rustico-Stil wurde liebevoll restauriert und bietet neun Schlafzimmer und elf Badezimmer auf rund 1.500 Quadratmetern Wohnfläche.

Im Inneren warten ein großzügiges Heimkino, Office-Räume sowie ein luxuriöser Wellnessbereich mit Innenpool, Sauna, Whirlpool und Eisbad.

Pools, eigener Fußballplatz, Fintessstudio

Auch draußen setzt das Anwesen Maßstäbe: Neben Obst- und Gemüsegarten, Olivenhain, Lavendelfeld und eigenem Weinberg gibt es einen großen Pool, Tennisplatz und sogar einen Fußballplatz.

Ein separates Gebäude beherbergt ein Fitnessstudio. Für diskrete Anreisen steht zudem ein Helikopter-Landeplatz zur Verfügung.

200 Jahre alte Immobilie

Die Makler preisen die 200 Jahre alte Immobilie als Verbindung aus „traditionellen Elementen und moderner Eleganz“ mit opulenter Ausstattung und viel Liebe zum Detail.

Ein Rückzugsort für alle, die ungestört Luxus genießen wollen – und bereit sind, tief in die Tasche zu greifen.