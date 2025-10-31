Historische Schönheit: Wiener Kult-Villa steht zum Verkauf

In Wien-Währing kommt ein seltenes Juwel auf den Markt: Die historische Villa „Schapira“ in der Max-Emanuel-Straße 17 wird verkauft – laut Inserat mit „enormem Entwicklungspotenzial“, aber in renovierungsbedürftigem Zustand.

Die noble Villenlage rund um den Wienerwald war einst Rückzugsort für wohlhabende Wiener Familien – bis heute prägen prunkvolle Anwesen den 18. Bezirk. Jetzt steht eines dieser historischen Häuser zum Verkauf: die 1922 errichtete, denkmalgeschützte Villa „Schapira“, wie die "Presse" berichtet.

Auf Willhaben wird die Immobilie als Objekt „mit enormem Entwicklungspotential“ beschrieben. Das Haus verfügt über rund 622 Quadratmeter Wohnfläche und erstreckt sich über Souterrain, Erdgeschoß, zwei Obergeschoße sowie einen Dach- und Spitzboden.

© Willhaben

© Willhaben

Im Inneren besteht die Villa aus drei Wohneinheiten, die den Stockwerken zugeordnet sind.

© Willhaben

Zum Anwesen gehört außerdem eine Garage mit Platz für drei Fahrzeuge. Die Grundsubstanz befinde sich laut Inserat in gutem Zustand – dennoch sei eine umfassende Sanierung notwendig, um das denkmalgeschützte Gebäude „in einen zeitgemäßen Zustand zu versetzen“.