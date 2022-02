× Berlusconi will junge Politikerin heiraten

Für den Medienunternehmer wäre es die dritte Ehe

Der viermalige italienische Premier Silvio Berlusconi will nach Medienangaben wieder unter die Haube. Der 85-jährige Medienmogul will die 32-jährige Marta Fascina, Parlamentarierin seiner Partei Forza Italia, mit der er seit zwei Jahren liiert ist, heiraten, berichtete die Tageszeitung "Libero". Der Mailänder Großunternehmer war bereits zwei Mal verheiratet.

Zuletzt war Berlusconi fotografiert worden, als er im Fußballstadion in Monza die blonde Fascina leidenschaftlich küsste. Am Valentinstag hatte Berlusconi ein Foto auf Twitter veröffentlicht, während er mit Fascina feierte. In Forza-Italia-Kreisen wurden Berlusconis Hochzeitspläne bestätigt. Diese würden auch bei den fünf Kindern des Medienunternehmers auf Zustimmung stoßen, denn Fascina sei bei ihnen sehr beliebt, berichtete "Libero".

Berlusconi hatte sich 2009 von seiner zweiten Frau Veronica Lario getrennt. Erst vor kurzem endete ein langjähriger Rechtsstreit mit Lario über millionenschwere Alimente. Nach zehn Jahren Beziehung trennte sich Berlusconi 2020 auch von seiner Lebensgefährtin Francesca Pascale.

Diese kommentierte gelassen die Hochzeitspläne des Ex-Premiers. "Berlusconi zeigt uns, dass die Liebe kein Alter kennt. Er ist fast 90 Jahre alt, aber er glaubt immer noch an die Liebe. Ich bin froh, dass er eine Beziehung hat, die ihm Seelenfrieden verschafft. Ich liebe ihn immer noch, er war der wichtigste Mensch in einer schwierigen Phase meines Lebens. Wenn er mich einlädt, werde ich zu seiner Hochzeit gehen. Und ich werde einen Joint rauchen", kommentierte Pascale. Eigenangaben zufolge hatte sie öfters Berlusconi gebeten, sie zu heiraten, vergebens.