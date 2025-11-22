Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Mc Donald
© APA

Unfassbare Szene

Kind muss nach Happy Meal bei McDonald’s in Klinik

22.11.25, 19:17
Teilen

Eine Mutter aus Kassel wollte ihrer zweijährigen Tochter ein Happy Meal bei McDonald’s gönnen. Doch in der Trinkflasche befand sich offenbar Putzmittel – das Kind musste ins Krankenhaus. 

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag in der McDonald’s-Filiale in Kassel-Bettenhausen. Um 11.53 Uhr fuhr eine Frau mit ihrer Tochter zum McDrive-Schalter und bestellte ein Happy Meal. Als Getränk wählte sie stilles Wasser, das in einer PET-Flasche mit Sportkappenverschluss ausgegeben wird. Die Zeitung "HNA" berichtete zuerst. 

"Stark alkoholisch riechende Flüssigkeit"

Die Mutter schilderte: „Als ich die Flasche kurz darauf auf dem Parkplatz öffnete, fiel mir daran nichts auf.“ Sie sei genauso schwer zu öffnen gewesen wie immer. Doch im Inneren habe sich offenbar kein Wasser, sondern eine „stark alkoholisch riechende Flüssigkeit“ befunden. Sie vermutet ein Reinigungs- oder Desinfektionsmittel.

Mitarbeiter nahm Beschwerde nicht ernst

Das Kind habe aus der Flasche getrunken, sei „feuerrot angelaufen“ und habe geschrien. Daraufhin ging die Mutter in die Filiale, um das Personal anzusprechen. Die Schichtleitung habe den Vorfall jedoch nicht ernst genommen und die Flasche zurückgefordert. Daraufhin rief die Frau die Polizei.

Laut Polizei hatte das Mädchen Glück im Unglück: Es sei nicht schwer verletzt worden. Zunächst betreute der Rettungsdienst das Kind, anschließend brachte die Mutter es zur Vorsorge ins Krankenhaus, um eine Vergiftung auszuschließen.

Flasche zum Putzen verwendet?

Die Beamten gehen davon aus, dass die Flasche zuvor vom Personal zum Putzen verwendet wurde. Hinweise auf eine absichtliche Schädigung des Kindes lägen nicht vor. Deshalb wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Eine McDonald’s-Pressesprecherin erklärte gegenüber der HNA: „Wir unterstützen vollumfänglich bei der Aufklärung.“ Man sei „von den Geschehnissen bewegt“, könne aber noch keine weitere Aussage treffen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden