Spiele abgesagt: Weil Rasenmähroboter Fußballplatz zerstört!

Sieben Jahre lang war Mähroboter „Robby“ der heimliche Held der SG Egels-Popens. Doch nach tagelangem Regen drehte der Vereinsliebling plötzlich durch – und hinterließ statt eines gepflegten Rasens ein komplettes Schlammfeld.

Die SG Egels-Popens, ein Amateurverein an der Nordsee aus der Ostfrieslandklasse A Staffel 2, steht vor einem ungewöhnlichen Problem: Mähroboter „Robby“ hat das Spielfeld verwüstet. Nach mehreren Regentagen setzten offenbar verschmutzte Sensoren den Roboter außer Kontrolle – er fuhr nur noch im Kreis und pflügte den weichen Boden komplett um.

"Sensoren waren verdreckt"

Der 2. Vorsitzende Alexander Fink erklärte gegenüber dem „Spiegel“: „Es ist unklar, ob es schon geregnet hat, als er loslegte, oder ob es erst danach angefangen hat. Auf jeden Fall waren irgendwann die Sensoren so verdreckt, dass er immer nur im Kreis gefahren ist.“ Weiter sagt er: „Er hat nur noch den nassen Boden durchgewälzt und einen kaputten Platz hinterlassen. Irgendwann ist er dann ganz stehen geblieben.“

Die Schäden verhindern eine schnelle Wiederherstellung des Rasens. Der Platz ist bis ins Frühjahr hinein unbespielbar. Die frostigen Temperaturen verhindern eine zeitnahe Wiederherstellung des Rasens. Die nächsten sieben Heimspiele im Jugend- und Herrenbereich müssen auf einen Kunstrasenplatz in der Nähe verlegt werden – inklusive zusätzlicher Mietkosten für den kleinen Amateurverein. Versichert sei man gegen „höhere Gewalt“ nicht.

Was wird aus „Robby“?

Vereinsvize Fink nimmt den Roboter in Schutz. Auch die Wartungsfirma gab Entwarnung: keine gravierenden Schäden. Dennoch denkt der Verein über eine Entlastung des Geräts nach. „Vielleicht wird er irgendwann in Zukunft mal ausgetauscht, es gibt in dem Bereich mittlerweile einige Updates. Vielleicht holen wir uns auch einen zweiten, um ‚Robby‘ zu entlasten. Aber das steht noch in den Sternen. Jetzt ist ‚Robby‘ im Winterschlaf.“