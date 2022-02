Tara und Filip: Liebes-Enttäuschung nach Wiedersehen

Es hätte die große Dschungel-Liebe werden können, doch das Objekt der Begierde hat andere Pläne.

Ganze acht Tage musste unsere Austro-Tara auf das großes Wiedersehen mit "ihrem" Filip warten. Doch als es endlich so weit war, gab es statt Liebesbekundungen eine (erneute) Abfuhr durch die Blume.

Wie alles begann.

Doch zurück zum Anfang: Schon zu Beginn der diesjährigen IBES-Staffel ("Ich bin ein Star, holt mich hier raus..") hatte unsere Austro-Kandidatin Tara Tabitha ein erklärtes Ziel: eine Liebschaft mit (mittlerweile Dschungelkönig) Filip.



So wurde seit Tag eins geflirtet, gebaggert und aber auch viel geheult, denn die Annäherungsversuche Richtung Filip endeten oft für Tara im Drama. Fazit von acht Tagen Balzverhalten: Tara will, Filip eher nicht so.

Wiedersehen endet mit Enttäuschung

Kein Wunder also, dass nun viele Zuseher am gestrigen Sonntag auf das Wiedersehen der beiden gespannt waren. Haben sich die Gefühle verändert? Lässt sie endlich von ihm ab? Lässt er sich endlich darauf ein? .. doch so sehr auch einige hofften, allen voran natürlich Tara, Filip blieb eisern und versuchte mit diplomatischen Entwirrungsversuchen sich endlich aus den Fängen von Tara befreien zu können.

Angesprochen von Sonja und Daniel, ob es Tara nun dennoch erneut versuchen wollen würde, antwortete sie mit (evtl. nicht ganz Ernstgemeinten) Kampfparolen. Für Tara ist die Sache scheinbar auch nach der gefühlt fünften, freundlichen Abfuhr nicht gegessen während sich das TV-Publikum immer mehr an die 2009 erschienene Liebeskomödie "Er steht einfach nicht auf Dich (He's Just Not That Into You" erinnert fühlt.